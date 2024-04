Garbiñe Muguruza, que este sábado anunció su retirada del tenis profesional, fue una de las presencias más destacadas de los Premios Laureus que este lunes se celebran en Madrid.

"Hasta aquí he llegado. He tomado la decisión poco a poco. Cada día que pasaba me sentía mejor y no echaba nada de menos el circuito", aseguró este fin de semana la hispanovenezolana, que llegó a ser número 1 del mundo, en una rueda de prensa.

Garbiñe Muguruza, muy sonriente, agradeció en declaraciones a 20 Minutos los mensajes de cariño recibidos, como el de Paula Badosa, aunque puso especial énfasis en su gente. "Me han conmovido sobre todos los mensajes de mi equipo, no tanto de nombres tan llamativos, sino gente que me ha acompañado en mis viajes, gente a la sombra, gente que se ha currado el estar conmigo y aguantarme. Me ha llegado al corazón", respondió entre risas.

Sobre la salud mental en el deporte, Muguruza cree que son los propios deportistas los que tienen que buscar ayuda. "Depende mucho del deportista. El deportista tiene que tomar responsabilidad y buscar ayuda, como de un psicólogo deportivo. Las herramientas están ahí y hay que utilizarlas. Todos sabemos que es duro", explicó.

La tenista, que llevaba sin competir 19 meses antes de anunciar su retirada oficialmente este sábado, es nueva Embajadora de los Premios Laureus.