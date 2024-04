"Decepcionante, invisible, partido complicado para Kylian Mbappé": la prensa francesa carga contra el delantero del PSG

A pesar de que el PSG era el favorito para imponerse al Barça en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions, los de Xavi sorprendieron y pasaron por encima a los de Luis Enrique, ganando por 2-3 en París. Un partido en el que el mejor jugador del equipo francés, Kylian Mbappé, pasó completamente desapercibido, algo que no ha gustado nada a la prensa francesa.

El delantero galo ha recibido la mayoría de las críticas por su actuación en el encuentro de este miércoles, a quien le están pasando factura por no renovar por el PSG para la próxima temporada y estar muy cerca de ser jugador del Real Madrid.

"Partido complicado para Kylian Mbappé", empieza diciendo en uno de sus artículos el diario deportivo L'Equipe. No obstante, las críticas del medio de comunicación al delantero no terminan ahí: "Era esperado con impaciencia y faltó a su cita", "decepcionante", "no pudo marcharse del marcaje de Koundé y Araujo".

"Incluso evitó el regate para favorecer el pase sin mucha inspiración. Por lo tanto, no fue muy peligroso y no tomó buenas decisiones, aunque participó en el gol de Dembelé", continúa diciendo en uno de sus artículos el mencionado medio.

De otro lado, Le Parisien es mucho más crítico con el delantero: "Como la cantidad de tiros a puerta acertados de Kylian Mbappé, especialmente fantasmales el miércoles por la noche contra el FC Barcelona". Asimismo, en su artículo, continúan diciendo que su mal partido "costó la victoria a los parisinos" y que el francés estuvo "invisible".

A las críticas también se suma Le Figaro, aunque algo menos contundente, diciendo que "Mbappé estuvo demasiado discreto". Sin duda, todos coinciden en que la actuación de la estrella del PSG no estuvo a la altura ni de su calidad ni de las circunstancias y que este tendría que haber sido decisivo en este partido de Champions. Además, lo que también queda claro en los artículos es que la imagen de Kylian tras anunciar su marcha del PSG se ha ido deteriorando considerablemente.