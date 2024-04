La disculpa del Mono Burgos tras su comentario sobre Lamine Yamal: "No fue mi intención dañar a nadie"

Germán 'El Mono Burgos', exjugador de fútbol y actual comentarista de Movistar Plus +, se ha disculpado a través de su perfil oficial de Instagram tras su polémico comentario sobre Lamine Yamal en la previa del partido entre el París Saint-Germain y el FC Barcelona (2-3), correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Champions League.

El exportero del Atlético de Madrid o RCD Mallorca, entre otros, lanzó un polémico comentario tras observar al atacante azulgrana durante el calentamiento realizar malabares con el esférico: "Ojo que si no le va bien termine en un semáforo". Estas palabras no gustaron nada tanto al FC Barcelona como al PSG, que vetaron a Movistar Plus + después del encuentro.

Burgos, horas después, ha querido pedir disculpas a través de un comunicado en su Instagram. "Hago este comunicado reiterando mis disculpas por mis palabras en el programa de ayer. No fue mi intención hacer daño de ningún tipo a Lamine Yamal, a la gente del FC Barcelona, a los jugadores, a la UEFA, y a la plataforma Movistar Plus+ en donde trabajo. Al hacer mi comentario elegí hacer un chiste sobre la calidad y halagar las virtudes, en ningún caso fue sobre ninguna etnia ni clase social", añadió.

Asimismo, quiso recalcar que siempre ha sido un fan de los "nuevos talentos" que emergen en el fútbol: "Después de estar tantos años dentro del fútbol, me emociona ver a los jugadores jóvenes de cantera. Admiro sobre todo la cantidad de nuevos talentos que está sacando el Barça porque creo que esa calidad al final siempre triunfa. Soy entrenador pro cantera y en todos los equipos en los que he estado me he preocupado por llevar jóvenes a entrenar con el primer equipo. Pido perdón a todo el que se haya sentido ofendido por mi comentario. Mi intención no era denostar a Lamine Yamal, todo lo contrario".

Por último, reconoció que el fútbol es un deporte que "une a todo y a todos": "Por eso es el mejor deporte ya que no discrimina por razón de sexo, raza, religión, discapacidad, edad ni orientación sexual. ¡En esto es lo que creo! ¡Nos vemos en fútbol!".

El 'Mono' Burgos también se disculpó en directo

El 'Mono' Burgos, tras conocerse el veto a las cámaras de Movistar Plus + por su polémico comentario, se disculpó en directo en el programa Noche de Champions: "Ha sido un comentario sin tratar de herir a nadie. Si alguien se sintió ofendido pido disculpas públicas. En estas épocas hay que adaptarse a todo y en eso estamos".