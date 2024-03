La llamativa discusión entre Iñaki y Nico Williams a pesar de ganar al Alavés en San Mamés

El Athletic Club ganó al Deportivo Alavés este sábado en San Mamés y se coloca cuarto en la clasificación de Laliga a esperas de lo que haga esta noche el Atlético de Madrid ante el F.C. Barcelona en el Metropolitano. El equipo de Ernesto Valverde consigue así estar en puestos de Champions, al menos de manera provisional. En un partido que se decidió en tan solo unos minutos, en el que Unai Simón paró un penalti a Luis Rioja y en que incluso hubo discusión de los hermanos Williams.

Un doblete de Gorka Guruzeta en apenas cinco minutos hizo que su equipo consiguiera la victoria. En el primero Nico Williams le asistió, mientras que en el segundo fue gracias a un remate en semifallo de Iñaki.

No obstante, tras finalizar el encuentro y con todo San Mamés muy contento, los dos hermanos dejaron unas sorprendentes imágenes en las que se les vio tener una gran bronca, algo que llamó la atención de cualquiera que pasaba por su lado y que fue captado por las cámaras de Movistar+LaLiga.

El motivo no es otro que una acción que había tenido lugar justo antes de que terminase el partido. Iñaki le dice a su hermano pequeño que tendría que haber decidido de otra manera, señalando con sus manos lo que debió hacer. No obstante, Nico no está de acuerdo con las palabras de su hermano, quien le discute la acción.

Mientras de fondo se podían apreciar los clásicos choques de manos y abrazos entre los jugadores de ambos equipos, ellos seguían discutiendo la acción. Algunos futbolistas les miraban con cara de sorprendidos debido al resultado, aunque sin darle demasiada importancia a lo que estaba sucediendo.

Al final, la bronca entre los dos hermanos quedó en una simple anécdota que terminó en un gran abrazo entre todos los jugadores rojiblancos. Y es que el equipo de Ernesto Valverde se fue a dormir con las tareas hechas, en zona de Champions y ya es finalista de la Copa del Rey.