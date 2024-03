Los desencuentros de Luis Enrique con sus estrellas: Totti, Messi, Mbappé, Jordi Alba...

Gran parte del panorama futbolístico conoce de primera mano que Luis Enrique, actual técnico del París Saint-Germain, ha tenido un rifirrafe constante con los diferentes medios de comunicación de los países donde ha entrenado desde que decidió pegar el salto a los banquillos en la temporada 2008-2009.

El entrenador asturiano, por otro lado, ha mantenido momentos de tensión y de no entendimiento con algunas de las estrellas a las que ha dirigido durante su trayectoria. Le ocurrió con el gran capitán de la Roma Francesco Totti, Iago Aspas, Jordi Alba y Leo Messi mientras dirigía al Barça y, por último, Kylian Mbappé en el conjunto parisino.

Las polémicas sustituciones de Mbappé

El jugador francés, tras anotar un doblete frente a la Real Sociedad (1-2) para certificar el pase a la siguiente ronda de la UEFA Champions League, quiso cortar de raíz la polémica generada en los últimos encuentros y confirmó en rueda de prensa que "no tiene ningún tipo de problema" con Luis Enrique, a pesar de ser sustituido cuando el PSG necesitaba la victoria, sobre todo en los últimos partidos de la Ligue 1 frente a Mónaco (salió del terreno de juego en el 46' con 0-0) y Rennes (sustituido en el 65' con 1-1 en el marcador).

El entrenador español, en más de una ocasión, ha comunicado que su decisión se debe a que "tarde o temprano" el club de París tendrá que jugar "sin él" tras la decisión de Mbappé de no renovar con su actual equipo a final de temporada: "Intento encontrar las mejores soluciones para el equipo. Con él, a veces hay una dependencia. Tarde o temprano no jugará con nosotros, tenemos que acostumbrarnos. Tengo que tomar decisiones todo el tiempo, tomar las mejores para el equipo. No quiero discutir, es mi decisión", añadió 'Lucho'.

"Tensión" con Leo Messi

Leo Messi, en una entrevista con Movistar Plus +, reconoció que hubo un cierto tiempo donde la "tensión" era la máxima protagonista entre Luis Enrique y el campeón del mundo en Qatar. El jugador del Inter de Miami confesó que, en 2015, había regresado a Barcelona después de pasar unas vacaciones en Argentina para enfrentarse a la Real Sociedad en los primeros días de enero.

Luis Enrique, para sorpresa del ganador de siete balones de oro, determinó dejar en el banquillo a Messi, que terminó muy enfadado tras conocer la decisión del técnico: "Jugábamos el 2 o 3 de enero, no lo recuerdo bien. Terminé en el banco y tuvimos una discusión por eso. Nos duró un tiempito".

Tal información fue confirmada por Luis Enrique en una entrevista para Catalunya Radio un tiempo después. "Hasta que se solucionó todo hubo un tiempo de tensión, que yo no busqué, sin ninguna duda, pero que apareció y que tuve que gestionar", declaró el técnico nacido en Gijón.

La suplencia de Francesco Totti

'Lucho', tras permanecer tres temporadas entrenando al Barça 'B', dio su primer gran salto al fútbol europeo para aterrizar en la Roma durante la campaña 2011-2012. El técnico asturiano, que solo permaneció un año en la capital italiana, llegó a un club donde la anarquía se había hecho con el control absoluto. Sin embargo, a Luis Enrique no le tembló el pulso y su primera gran decisión fue comenzar el año con Totti, el gran capitán por excelencia y referente de la afición capitolina, en el banquillo.

"Un equipo no está compuesto por un único jugador, sino por un grupo formado por muchas individualidades. Yo gestiono un conjunto amplio de jugadores y de el elijo a los más preparados para cada partido", dijo Luis Enrique sobre la suplencia de Totti. El capitán, ante este escenario, le dedicó una serie de 'rajadas' en diferentes medios italianos y locales, e incluso se llegó a presentar con una camiseta donde se podía leer la palabra "basta".

Según fueron pasando los encuentros, Totti, con un cambio de mentalidad y un esfuerzo físico mayor, se ganó un sitio en el once de la Roma y firmó la paz con el entrenador español: "A pesar de que al principio no estaba contento con la posición en que jugaba, él tenía razón. Me divierto yo, se divierte el equipo y se divierte la gente".

La suplencia de Jordi Alba y su no convocatoria con la selección

La ausencia de Jordi Alba en la selección española era la tónica habitual durante la etapa de Luis Enrique en el combinado nacional. No obstante, el buen juego desplegado por el lateral zurdo y la plaga de lesiones en esa posición, hicieron que 'Lucho', 18 meses después de la última convocatoria con 'La Roja', volviese a llamar al defensor catalán.

La decisión del técnico asturiano de no llamar a Jordi Alba podría venir del pasado, más concretamente en aquella histórica eliminatoria de Champions dónde el Barça remontó un 4-0 en contra ante el PSG. En la ida de los octavos de final, Luis Enrique, en el descanso, recriminó al lateral que estaba haciendo caso omiso a las indicaciones que le había comentado antes del inicio del encuentro y que hacían referencia a las constantes internadas de Di María por la banda del defensa español. Sin embargo, Jordi completaría los 90 minutos sin saber la pesadilla que le quedaba por delante.

A partir de ese momento, su rol en el equipo cambiaría por completo y se quedaría fuera del once titular en el mítico partido de vuelta ante el conjunto parisino (6-1) en el Camp Nou, en la ida de cuartos de final frente a la Juventus y en los encuentros más importantes de Liga, como el duelo ante el Atlético de Madrid. Tras confirmarse la salida del asturiano del Barça, Jordi Alba no dudó en mandarle varios dardos 'envenenados'. "Seguro que me va mejor que con Luis Enrique", añadió el lateral tras la llegada de Ernesto Valverde al banquillo azulgrana.

Iago Aspas, el 'olvidado' de Luis Enrique

Otro de los grandes olvidados de Luis Enrique mientras ocupaba el banquillo de España fue Iago Aspas. El gallego, que volvió a la selección casi cuatro años después tras coger Luis de la Fuente las riendas del combinado nacional, afirmó en una entrevista que había pasado "momentos difíciles" por su incomparecencia con 'La Roja', a pesar de "hacer las cosas bien" con su equipo, el Celta de Vigo.

Tras la destitución del técnico asturiano, Iago reprochó la falta de alternativas en el juego del combinado español. "No teníamos un plan B cuando se atascaba el plan A. No teníamos opciones para dar la vuelta a la situación", recalcó el veterano futbolista de 36 años, haciendo referencia a las escasas variantes en la delantera española.

"No estaba de acuerdo con Luis Enrique. Mis datos están ahí, hago más de 10 kilómetros por partido. No podemos depender solo de un jugador en el tema defensivo o los demás te aniquilan", añadió Aspas, que además reconoció no haber tenido "nunca" una charla con 'Lucho' sobre su situación deportiva.