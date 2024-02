Mbappé da un paso más: comunica a sus compañeros del PSG su decisión de marcharse

Kylian Mbappé anunció este jueves al presidente del PSG, Al-Khelaifi que se marcha del club a final de temporada. La noticia caía como un jarro de agua fría para el club galo, que ya busca reforzar su equipo con varios fichajes estrellas. Esta misma mañana, según ha informado el RMC Sports, el francés ya habría comunicado su decisión a sus compañeros durante el entrenamiento que estaban realizando.

No obstante, el futbolista no habría contado a su equipo cuál va a ser su futuro a partir del final de temporada. Aunque, tanto en el vestuario del Paris Saint-Germain como del Real Madrid, ya se habla de la posibilidad de que el galo fiche por el club de Ancelotti. En este sentido, después del partido del club blanco contra el Leipzig, Tchouameni confesó que Kylian está presente en el vestuario del Bernabéu.

Por el momento, se desconoce cuál será el próximo destino del jugador, no obstante, ni siquiera Luis Enrique ha querido hablar sobre ello. El técnico asturiano a hablado sobre el futuro del francés en rueda de prensa: "No puedo decir nada, el PSG está por encima de cualquier jugador".

Sobre ello, también han preguntado a Xavi Hernández, así como sobre la posibilidad de que el Real Madrid le fiche: "Lo único que es oficial es que se marcha. Nuestra situación es otra". De hecho, ha querido zanjar al asunto diciendo: "No me preguntéis más por Mbappé, no voy a hablar más de Mbappé. Creo que no debo hablar".

De momento, habrá que esperar a conocer cuál es finalmente su decisión, lo que sí que está claro es que hay varios equipos que están interesados en su fichaje, aunque tan solo unos pocos pueden permitirse suscribir un contrato con él futbolista.