Las lesiones más graves en el fútbol: de la luxación de rodilla Diakhaby a la triada

Todo Mestalla se quedó helado mientras, sobre el césped, los futbolistas se llevaban las manos a la cabeza una y otra vez al ver el estado de la rodilla de Mouctar Diakhaby. Los peores presagios se confirmaron un día más tarde con las primeras pruebas médicas: el central franco-guineano sufre una luxación en la rodilla derecha.

La del jugador del Valencia encabeza la lista de las lesiones más graves que puede sufrir un futbolista durante su carrera profesional, que pueden ir desde la rotura de la tríada de la rodilla hasta el tendón de Aquiles.

Luxación de rodilla

Implica la rotura de varios ligamentos, tal y como ha explicado el doctor Enrique Gastaldi, experto en Traumatología, en SER Deportivos Valencia. "Lo primero que tengo que buscar es que el paciente pueda andar y que no haya más problemas... Y no hablamos de menos de 9 ó 12 meses de baja, en este tipo de lesiones no hay que dar plazos", ha apuntado el médico.

Rotura de ligamento cruzado anterior

Es la lesión que este curso 2023/2024 se ha cebado con los jugadores de LaLiga (Gavi, Arambarri, Joel Roca, Sedlar, Yeremy Pino) y especialmente con la plantilla del Real Madrid: Thibaut Courtois, Éder Militao y David Alaba. El tiempo de recuperación estimado tras pasar por el quirófano oscila entre los seis y los nueve meses.

Triada de la rodilla

La también llamada triada de O'Donoghue se produce cuando un jugador presenta rotura del ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral medial y del menisco medial de la rodilla. El tiempo de recuperación estimado es de entre seis y 12 meses, dependiendo de la operación y la rehabilitación posterior.

Fractura de tibia y peroné

Futbolistas como David Villa, Cissé o Martín Palermo sufrieron esta grave lesión, que afecta a los huesos ubicados entre la rodilla y el tobillo, donde ambos se conectan. Como la rotura del ligamento y la tríada, obliga a pasar por quirófano y el tiempo estimado de recuperación oscila entre los cuatro y los ocho meses.

Tendón de Aquiles

El tendón de Aquiles es el tendón —el más fuerte del cuerpo— que conecta los músculos de la pantorrilla con el hueso del talón. Sin él es imposible caminar. La intervención quirúrgica es el tratamiento más habitual para una lesión que tiene un tiempo estimado de baja de entre cuatro y seis meses.