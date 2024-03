La dura recuperación que le espera a Diakhaby: "Lo primero que hay que buscar es que pueda volver a andar"

El futuro que le espera a Mouctar Diakhaby es difícil, muy duro. El central del Valencia se enfrenta a una grave lesión de rodilla tras chocar con Aurélien Tchouaméni durante el partido frente al Real Madrid el pasado fin de semana, lo que derivó en "una dislocación de la rodilla derecha", como anunció el club che.

"La batalla será larga, pero estoy listo para ello y haré todo lo posible para regresar lo más pronto posible a los campos y aún más fuerte", escribió el futbolista en sus redes sociales tras conocer el diagnóstico de su lesión.

Sin embargo, Diakhaby no las tiene todas consigo, pues su lesión "es espeluznante. La luxación se ha llevado por delante ligamento cruzado anterior y ligamento cruzado posterior", según afirmó el doctor Enrique Gastaldi, experto en Traumatología, en SER Deportivos Valencia.

"Es una lesión rarísima. Es la lesión más grave que un jugador de fútbol puede tener en la rodilla. Probablemente se ha roto cuatro o cinco ligamentos. Es una salvajada de lesión", aseguró el doctor.

El traumatólogo explicó que las luxaciones de rodilla son muy complicadas porque se rompen los ligamentos, "que son los ligamentos el cruzado anterior, posterior, lateral, externo... Y para salirse el hueso tiene que romper los ligamentos". Además, eso puede tener una complicación: "La arteria poplítea viene por detrás de la rodilla y pasa junto al hueso. Y cuando el hueso se sale puede desgarrar la arteria, la vena... o el nervio".

Con esta realidad, la recuperación de Diakhaby se presenta difícil. "Lo primero que tengo que buscar es que el paciente pueda andar y que no haya más problemas... Y no hablamos de menos de 9 ó 12 meses de baja. En este tipo de lesiones no hay que dar plazos. Y lo mismo lleva una o dos operaciones", añadió el doctor.

Sin embargo, tras esas palabras, Gastaldi quiso aclarar que "cuando uno tiene una lesión en la arteria femoral se juega la pierna, pero no va a tener problemas para andar". Eso sí, dejó claro que "hay una alta probabilidad de Diakhaby que no pueda volver a jugar al fútbol".

Otro experto en traumatología, el doctor Juan José López Martínez, médico personal de Carlos Alcaraz, aseguró también en Estadio Deportivo que "lo primero que hay que buscar es que el paciente pueda volver a andar".

Ambos médicos coinciden en que "por desgracia, se trata de una lesión gravísima y, por tanto, corre serio riesgo de no poder volver a jugar al fútbol, porque suelen dañar el cartílago, que es una estructura que no se regenera".