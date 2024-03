El polémico final del partido entre Valencia y Real Madrid sigue causando furor. El pitido de Gil Manzano ha provocado la furia del equipo blanco y sus aficionados, quienes siguen sin comprender cómo el colegiado dio por finalizado el encuentro justo cuando Brahim sacaba un centro que más tarde convertiría en gol Jude Bellingham.

Sobre ello ha opinado Gerard Piqué, habituado a entrar en todas las polémicas que rodean al FC Barcelona o Real Madrid. El exfutbolista, en una charla con Ibai Llanos, se ha sincerado y ha asegurado que no entiende cómo Gil Manzano es considerado el mejor árbitro español.

Al ser preguntado por el streamer por el encuentro entre el conjunto blanco y el Valencia, Piqué comenzó diciendo: "Todos sabemos ya el nivel que tiene este árbitro".

El excentral habló desde su propia experiencia: "Me echó en El Sadar, que yo no dije nada, pero aparte de esto, que a mí al final me da igual, tiene un historial ya que no lo entiendo, porque es árbitro internacional, tendría que tener un nivel top".

Aunque las críticas por pitar a destiempo le llegan ahora a Gil Manzano, Piqué considera que esta historia viene de atrás. "Lo de ayer no es la primera vez que lo hace. Yo entiendo que el Madrid pueda llegar a quejarse, tenía que haber pitado mucho antes, no está mal pitado, está pitado tarde. Pitar justo cuando estás centrando no tiene ningún sentido", sentenció el defensa.