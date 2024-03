Messi, Mascherano, Nadal, Rossi y otros deportistas con problemas con Hacienda

Leo Messi y su padre fueron acusados de haber defraudado presuntamente más de cuatro millones de euros a la Agencia Tributaria de 2006 a 2009.

El argentino irá a juicio por fraude fiscal. La Audiencia de Barcelona desestimó el último recurso del que disponía el jugador para evitar el banquillo de los acusados. Los magistrados consideran que hay indicios de que el delantero del Barça se "benefició" de un entramado societario con el que defraudó a Hacienda 4,1 millones de euros en concepto de IRPF.

El argentino es el caso más mediático de estrellas deportivas envueltos en líos. El delantero del Barça es uno más de una larga lista de deportistas ilustres que han tenido problemas con el fisco. El último, Xabi Alonso.

Xabi Alonso. La Fiscalía de Madrid pide cinco años de prisión para el exfutbolista por defraudar dos millones de euros durante los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012. La sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid acusa a Alonso de tres delitos fiscales cometidos durante la etapa en la jugaba en el Real Madrid, según informa el Ministerio Público.

Mascherano. Defraudó 1,5 millones de euros a Hacienda con la cesión de sus derechos de imagen a empresas extranjeras. El central fue imputado por dos delitos fiscales contra el jugador del Barça y de la selección argentina, que ya ha pagado esa cantidad y también los intereses (otros 200.000 euros). Según fuentes de la investigación, en 2011 y 2012, el argentino evitó declarar ante el fisco los ingresos derivados de la explotación comercial de sus derechos de imagen, por lo que no abonó la parte de IRPF que le correspondía. Ante el juez se ha declarado culpable.

Rafa Nadal. La Diputación de Guipúzcoa abrió en 2012 una investigación contra el entramado empresarial creado por el tenista para gestionar sus ingresos. Entramado radicado en este territorio, según las sospechas de la Inspección de la Hacienda Foral (que ya habría contactado con la Agencia Tributaria), para pagar una notable menor cantidad de la que le correspondería si tributase en Manacor, su isla natal. Rafa Nadal tuvo que salir al paso de esa información: "Yo, Rafael Nadal, siempre he tenido mi domicilio fiscal en Mallorca. Las sociedades han estado varios años en Guipuzcoa y los beneficios no han sido tales. Mis mayores ingresos vienen de fuera de España. Estas sociedades, en el tiempo que han estado allí, han pagado más de 20 millones de euros. Son muchos millones los que he pagado que es lo que tenía que hacer y lo he hecho. Es lo que me toca como ciudadano y lo he hecho. Me duele profundamente toda la situación que está pasando porque tengo muchos familiares y amigos que lo están sufriendo también".

Iker Casillas. El portero y capitán de la selección española, Iker Casillas, tuvo que pagar dos millones de euros a Hacienda, después de haber sido sometido a una inspección, igual que otros jugadores, como su compañero en el Real Madrid Xabi Alonso o el asturiano David Villa (Atlético de Madrid). En el caso de Casillas, la inspección ha propiciado un "ajuste con discrepancias en la interpretación de la normativa", y ello no conllevó ninguna sanción económica, con lo que se pudo llevar a cabo un acuerdo.

Samuel Eto'o. El Servicio Especial de Delitos Económicos de la Fiscalía de Barcelona acusó a Eto'o de haber defraudado entre 2006 y 2009 3.464.122 euros correspondientes a los ingresos que obtuvo del club azulgrana y de la marca deportiva Puma durante esos cuatro ejercicios por ceder sus derechos de imagen. El futbolista camerunés lo atribuyó a una acción de su agente.

Arantxa Sánchez Vicario. En febrero de 2001, el Tribunal Económico Administrativo Central dictaminó que Arantxa Sánchez Vicario debía pagar 3.487.216'50 euros en concepto de cuotas por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), correspondientes a los ejercicios de 1989 a 1993, confirmando así la decisión dictada en su día por el Tribunal Económico Administrativo Regional de Cataluña. La extenista recurrió ante la Audiencia Nacional, alegando que su residencia estaba en Andorra y no en España. En julio de 2003, la Audiencia Nacional rechazó el recurso de Arantxa, que volvió a recurrir ante el Tribunal Supremo, el cual también desestimó los argumentos de la deportista al considerar que su residencia durante los años mencionados estaba en España, con lo que la extenista tuvo que pagar dicha cantidad.

Boris Becker. El extenista fue acusado de evasión de impuestos en 2002 de más de cinco millones de marcos. El extenista admitió que vivió en Alemania desde 1991 hasta 1993, a la vez que tenía residencia en el paraíso fiscal de Montecarlo. Becker fue multado por 500.000 dólares (unos 375.000 euros) y se le ordenó pagar todos los gastos del proceso.

Diego Armando Maradona. El exfutbolista argentino ganó en febrero de este año su batalla con el fisco italiano, que le reclamaba unos 40 millones de euros por unos supuestos impuestos no pagados en la época en la que era jugador del Nápoles, según informó su abogado. El letrado del Pibe de Oro, Angelo Pisani, explicó que la Comisión Tributaria Central italiana ha confirmado la nulidad de las investigaciones fiscales realizadas a finales de la década de los ochenta sobre el Nápoles y sus jugadores extranjeros.

Valentino Rossi. El motorista fue denunciado ante la Fiscalía de la ciudad italiana de Pesaro por dos hipótesis de delito: omisión de declaración de ingresos y declaración inexacta. La Agencia Tributaria italiana reclamó al campeón de motociclismo un total de 112 millones de euros, incluida una multa y los intereses, por no haber declarado ingresos por 60 millonesde euros en el periodo 2000-2004. Finalmente, el ahora corredor de Yamaha tuvo que pagar en 2008 al Fisco italiano 43 millones de euros.

Flavio Briatore. El exdirector deportivo de Renault, fue investigado bajo la acusación de fraude fiscal y la policía fiscal italiana confiscó su yate Force blue. Según informaron los medios de comunicación italianos, el fiscal de Génova, Walter Cotugno, pidió la confiscación del lujoso barco, mientras se encontraba en aguas de La Spezia (noroeste de Italia), en relación con un supuesto delito de evasión del IVA. Briatore no habría pagado 4 millones de euros en concepto de IVA, ni otros 550.000 euros relativos al impuesto especial sobre la gasolina.

Luis Figo. El Tribunal Supremo desestimó en 2012 el recurso de casación presentado por el exjugador del FC Barcelona y el Real Madrid contra la sentencia de la Audiencia Nacional que le reclamaba 2,4 millones de euros del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas de los años 1997, 1998 y 1999. La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo confirmó las reclamaciones hechas a Figo referidas al IRPF correspondientes a los ejercicios 1997, 1998 y 1999, con cuantía de 662.300,17, 960.057,69 y 834.260,10 euros, respectivamente.