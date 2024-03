Horario del debut de Rafa Nadal y Carlos Alcaraz en Indian Wells: dónde ver en directo, online y por TV desde España

Rafa Nadal, tras disputar la impresionante exhibición en Las Vegas junto a Carlitos Alcaraz, volverá a competir de forma oficial en las pistas del Masters 1.000 de Indian Wells. El tenista español, totalmente recuperado de la lesión física que sufrió durante el pasado torneo de Brisbane, se medirá en la primera ronda del campeonato estadounidense a un viejo conocido del circuito profesional: Milos Raonic.

Por otro lado, Carlos Alcaraz, vigente campeón de Indian Wells, iniciará su andadura en el desierto californiano en la segunda ronda del campeonato. El murciano se medirá al ganador del duelo entre el jugador francés Van Assche y el tenista italiano Matteo Arnaldi Arnaldi.

Horarios y televisión

El encuentro entre el Rafa Nadal y el canadiense Milos Raonic se disputará durante la madrugada del viernes 8 de marzo, no antes de las 03:00 horas en España. El encuentro de Carlos Alcaraz, hasta el momento, no dispone de un horario y día fijado, pero se prevé que será a lo largo del fin de semana. La televisión encargada de ofrecer el ATP Masters 1.000 de Indian Wells es Movistar Plus + (Vamos y Movistar Deportes).

Online

En 20 Minutos podrás disfrutar, minuto a minuto, de todos los detalles del debut del tenista manacorí en Indian Wells. Con nosotros tendrás las mejores imágenes, declaraciones, comentarios y, sobre todo, una crónica final del encuentro.