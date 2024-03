El multimillonario botín que se llevaron Nadal y Alcaraz por jugar en Las Vegas

Rafa Nadal y Carlos Alcaraz brindaron un espectacular show de tenis este domingo en Las Vegas, un partido de exhibición entre los representantes de dos generaciones que acaparó todas las miradas de los apasionados del deporte de raqueta... y que sirvió a tanto a Nadal como a Carlitos para hacerse con un suculento botín en apenas unas horas.

El Casino Mandalay Bay's Michelob Ultra Arena de la 'ciudad del pecado' registró un lleno absoluto en el enfrentamiento más esperado de los últimos tiempos, 'The Netflix Slam', el cara a cara entre Nadal y Alcaraz por el que los aficionados al mejor tenis del mundo no dudaron en gastar lo que hiciera falta para no perderse ni un solo punto.

Entre 230 euros y 465 euros costaba cada una de las entradas para la grada general, un precio que ascendía hasta los 2.775 euros en el caso de los asientos VIP. Esas cifras, multiplicadas por los 12.000 espectadores presentes, resultó en una cuenta astronómica que apenas fue una parte de los ingresos totales del evento (publicidad, audiencias, acuerdos...).

Además, se ha de tener en cuenta que en las jornadas previas al duelo algunos aficionados llegaron a desembolsar hasta 140.000 euros por pelotear junto a sus estrellas o hasta 46.000 por acceder a un clínic exclusivo brindado por ambos.

Al final, la cuenta cerrada por Alcaraz y Nadal fue de más de un millón de euros para cada uno por apenas unas horas de partido, un premio económico inigualable en una cita del circuito ATP, pues ni siquiera una semifinal de un torneo de Grand Slam o de las ATP Finals podría alcanzar ese rango de recompensas.

Nadal, derrotado por Alcaraz, se llevó un millón y medio de euros, mientras que el murciano se quedó en 'solo' un millón por su participación en el evento.

El duelo, además, sirvió de preparación a dos tenistas que afrontan ahora el primer Masters 1.000 del año, Indian Wells, en el desierto californiano.