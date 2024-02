El Leipzig se queja del gol anulado ante el Real Madrid y tira de ironía... con Ancelotti: "Nosotros en el minuto dos"

El gol anulado al Leipzig en Alemania en el minuto dos llenó de polémica el duelo ante el Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions League. Sesko remató un centro chut de Schlager, pero el colegiado decidió que no debía subir al marcador por una interferencia con Lunin de Openda, en fuera de juego.

Las críticas no tardaron en llegar, tanto en el propio estadio como en las redes sociales. Incluso antes de terminar la primera parte del encuentro el Leipzig cargó contra la decisión de Irfan Peljto, árbitro del partido, pero lo hizo con ironía... y usando una característica imagen de Ancelotti.

"Nosotros en el minuto dos", escribe el conjunto alemán en su perfil de X, antes Twitter, compartiendo un tuit de la cuenta de la Champions con una foto del técnico blanco y su ya famosa ceja levantada.

Después, ya con el partido concluido y el definitivo 0-1 del Real Madrid en el marcador que les da ventaja para la eliminatoria, el entrenador del Leipzig continuó con sus quejas en la rueda de prensa.

"No era fuera de juego ni falta, era gol, no sabemos por qué no se dio validez a esa acción. Todos han visto que no era la decisión correcta", declaró en rueda de prensa, resaltando el "error" del colegiado bosnio. "Puede que estuviera algo nervioso por ser su primer partido a este nivel", dijo. "Si lo ve de nuevo, diría que se ha equivocado", afirmó.

En el vestuario del conjunto alemán tampoco se entendió la decisión del colegiado. El español Dani Olmo también se mostró contrariado por ella a la salida del estadio, aunque dejó lugar a la duda: "No lo he visto.. bueno sí lo he visto, dudoso. Pensé que lo habían anulado por fuera de juego de Sesko pero creo que Henrichs impide a Lunin en el gol... Sus motivos tendrán pero yo creo que es legal".