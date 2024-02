Toni Kroos: "Lunin no alcanza el balón y por eso había que dar el gol"

La victoria del Real Madrid en la ida de los octavos de final de la Champions ante el Leipzig no estuvo exenta de polémica. En el minuto dos de partido, los blancos encajaron un gol y el colegiado decidió anularlo dando paso a la incredulidad de los alemanes.

Tras el encuentro y ya con el debate creado sobre si era gol legal o no, Toni Kroos se pronunció sobre ello en una entrevista en Prime Video Alemania, recogida por El Chiringuito de Jugones, y reconoció que para él ese tanto de su rival debió haber subido al marcador.

"En el descanso hemos hablado mucho de lo que pasó en el minuto 2, el gol del Leipzig, que se anuló. No era fuera de juego. Hubo un pequeño empujón al portero. No sé si lo has visto ya. Creo que esto no favorece al fútbol. Esto no es cuestión de si es un gol a favor del Leipzig, simplemente creo que es gol legal. ¿Cómo lo ves?", preguntó el periodista a Kroos.

Kroos se mojó sobre lo ocurrido siendo muy claro al respecto: "Exactamente igual. Creo que al final pita fuera de juego porque le estorba, pero el portero no alcanza el balón y por eso había que dar el gol. No se puede argumentar de otra manera".

Opinión diferente tenía Carlo Ancelotti. El técnico del Real Madrid se mostró a favor de la decisión del colegiado de anular el tanto del Leipzig. : "Lo ha anulado entiendo porque era interferencia al portero, el jugador estaba empujando a Lunin y creo que era fuera de juego bastante claro", afirmó en rueda de prensa.