Un grave problema para el Real Madrid: sin centrales ante el Girona... tras negarse a fichar en invierno

La cita de este sábado a las 18:30 horas puede ser decisiva para dos equipos: el Real Madrid y el Girona. Ambos se volverán a ver las caras, aunque esta vez en el Bernabéu, después de que en el primer duelo entre ellos, el equipo de Ancelotti se impusiera por tres goles a cero en su estadio. Ahora, el club blanco parte como favorito, con la afición de su lado y con dos puntos de ventaja en la clasificación. No obstante, la defensa del Real Madrid hace aguas, algo que podría haber solucionado el club y que se negaron a hacerlo.

El Real Madrid pasó momentos complicados ante el Atlético de Madrid en el anterior partido de la jornada. Ancelotti se vio obligado a poner a Carvajal de central debido a la lesión de Rüdiger, algo que supo aprovechar Simeone con su ventaja en los balones aéreos. El club blanco tiene un problema en la defensa debido sus lesiones, algo que hace preguntarse por qué no ha fichado a nadie para reforzarse.

A las dudas de Vinicius y Rüdiger se une ahora la de Nacho, algo que dejaría al equipo sin centrales de cara a recibir el equipo gerundense. Primero fue la lesión de Militao, quien se prevé que pueda pisar el terreno de juego a finales de marzo y, tras ello, llegó la de Alaba, de quien que no se sabe cuándo regresará. Después de estas dos lesiones, el Real Madrid ya conocía que se enfrentaba a un posible escenario con más bajas o alguna sanción. Esto llegó y no fichó.

El mercado de fichajes de la temporada de invierno terminó el pasado 1 de febrero. ¿Por qué el Real Madrid no ha hecho ningún movimiento? Esta estrategia se ha convertido ya en una muestra más de la identidad del club, a pesar de las dificultades que pueda atravesar en un momento dado. El Madrid tiene más que capacidad para fichar, sobre todo después de que se anunciara que es el club de fútbol con más ingresos del mundo de la pasada temporada, según un informe de Deloitte.

No obstante, al club no le gusta fichar en este mercado debido a la confianza depositada en sus jugadores, tal y como ha confirmado el propio entrenador. Además, no es partidario de las soluciones a corto plazo. Si bien, en esta ocasión, son muchos los aficionados que no están de acuerdo con esta decisión y menos ante la situación que ahora mismo está atravesando.

De momento, a Ancelotti se le presenta una decisión complicada de cara al partido del sábado. La solución podría pasar por Tchoameni, que no jugó en el derbi por sanción por tarjetas amarillas. En el supuesto de que esto no sea posible, el italiano tendrá que volver a apostar por poner a Carvajal como central.