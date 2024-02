Cerezo advierte a "el Bilbao" tras negarse a retrasar el partido de Copa: "Arrieros somos"

El Atlético de Madrid recibe este miércoles en el Cívitas Metropolitano al Athletic Club en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Un duelo entre históricos con mucha historia entre ellos, con una ambición compartida, y con una rivalidad más exacerbada que de costumbre por culpa del calendario.

Para tener más descanso después del derbi madrileño, en el que empataron ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu el pasado domingo, el conjunto colchonero solicitó aplazar el encuentro al jueves. Una circunstancia que les beneficiaba, pero incluso más a su oponente, que goleó en casa al Mallorca el pasado viernes en Liga. Sin embargo, la respuesta del Athletic fue una negativa que sorprendió y no sentó bien en el seno del equipo rojiblanco.

Por eso mismo, Enrique Cerezo ha lanzado una advertencia con provocación incluida a sus oponentes en la víspera del encuentro, atendiendo a los medios antes de la comida de directivas previa al partido. El presidente del Atlético se ha mostrado muy molesto con el Athletic por, según ha dicho, no querer cambiar la hora y el día del encuentro debido a la sustancial diferencia de horas de descanso para un equipo y otro.

"Pensaba que se iba a aplazar un día, nos venía bien a nosotros y a ellos, pero parece ser que el Bilbao no ha aceptado esta solución. La RFEF dijo que eso era problema de los dos clubes pero una cosa os digo: Arrieros somos y en el camino nos veremos", ha señalado el máximo mandatario colchonero, poniendo sobre aviso al club de Ibaigane por su falta de colaboración antes de visitar precisamente el coliseo atlético.

Tirando del refranero, Cerezo ha lanzado esa amenaza velada que puede adquirir múltiples significados, aunque se desconoce si sus palabras habrán trascendido entre la directiva del equipo vasco antes o durante esa comida de directivas. Lo que sí que no ha debido sentar bien en el Athletic ha sido la manera de referirse a ellos que ha empleado Cerezo, plenamente consciente de lo que hacía.

El presidente del Atleti, justo tras contestar a la primera cuestión, fue preguntado por la denominación del conjunto vasco que empleó en la respuesta, en la que llamó "el Bilbao" al Athletic. Un nombre que no se corresponde con el oficial del Athletic Club, que tradicionalmente su afición rechaza por considerarlo una afrenta al equipo y que Cerezo ha traído a colación para provocar aprovechando la polémica que ha resurgido en los últimos días por culpa del entrenador indio, Simeone.

"Siempre le he conocido como el Bilbao, aquí en Segovia y en todos los sitios. Ahora dicen que se llama Athletic, pues vale. ¿Se le ha llamado así siempre? Pues yo no me he enterado. Para mí no tiene ninguna malicia", se ha defendido Cerezo, que en su molestia por el conflicto con el choque copero ha buscado atacar de esa forma al Athletic.

Por último, Cerezo también destacó que prefiere las semifinales de Copa del Rey a doble partido y, sobre los arbitrajes, fue contundente: "El VAR desprestigia al árbitro que hay en el campo. Que todo el mundo quiere seguir con el VAR, pues vale, a mí no me gusta ahora ni antes, me beneficie o me perjudique".