Xavi Hernández ataca al Real Madrid: "Adulteran la competición por completo, los árbitros están condicionados"

Xavi Hernández ha comparecido ante los medios en la previa de su desplazamiento hasta Vitoria para enfrentar al Alavés, pero más allá de analizar su futura salida del Barça o el encuentro ante el conjunto babazorro, han llamado la atención sus palabras sobre la limpieza de las competiciones españolas, el arbitraje y la influencia del Real Madrid, líder de LaLiga a diez puntos de los blaugrana.

"Ya dije que no me gustaba que condicionasen a los árbitros y lo están haciendo cada semana. Creo que adultera la competición y los colegiados están condicionados. El caso Negreira no nos ha sumado. Es una realidad pero con ello hay que competir. Comparto las palabras del presidente al cien por cien. Es una realidad y no podemos engañar al barcelonista", explicó el de Terrassa al ser preguntado por las recientes polémicas en torno al VAR y al conjunto blanco, especialmente tras el Real Madrid - Almería.

El técnico blaugrana profundizó en su reflexión sobre las palabras -que comparte- de Joan Laporta, presidente culé, que criticó también este viernes al club merengue por orquestar la campaña del caso Negreira y por ejercer presión a los colegiados a través de Real Madrid TV. Por eso, al ser insistido y preguntado por la sostenibilidad de la competición en estas condiciones y posibles soluciones, Xavi fue tajante.

"No soy el presidente de la Federación ni de LaLiga. Me sorprende una barbaridad que permitamos esas cosas. Adultera la competición por completo y semana a semana. Lo ve hasta un ciego. Ya lo dijo el Cholo Simeone, ¿no? Que no somos tontos. Lo vemos y lo ve todo el mundo, pero son los medios los que tienen que decir esto. Estoy con Simeone, no somos tontos", añadió el entrenador azulgrana en su ataque al Real Madrid.