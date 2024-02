LaLiga encarga un informe pericial de lectura de labios para determinar si Bellingham llamó "violador" a Greenwood

Un momento del Getafe - Real Madrid ha acaparado toda la polémica del partido: un vídeo en el que Jude Bellingham para pronunciar la palabra 'rapist', que en español se traduce como 'violador', en dirección a Mason Greenwood, lo que ha provocado que LaLiga tome las riendas del asunto.

El presunto insulto del centrocampista blanco fue trasladado por el club azulón al delegado de la competición doméstica para que quedase constancia de ello y, siguiendo el procedimiento habitual, LaLiga ha encargado un informe pericial de lectura de labios para determinar qué fue lo que dijo el inglés y actuar en base a ello.

Una vez que reciba las conclusiones de dicho informe, LaLiga, que no tiene competencias sancionadoras, podría trasladarlo a la RFEF para que sea este organismo el que decida si Bellingham debe ser sancionado o no. El Getafe, por su parte, habría decidido no presentar ninguna denuncia, según ha informado Cadena SER.

Greenwood llegó al conjunto azulón a principios de esta temporada, procedente del Manchester United, del que fue apartado enero de 2022 cuando se abrió una investigación en su contra tras ser acusado de intento de violación, agresión y comportamiento controlador por su pareja. Finalmente, todos los cargos fueron retirados, aunque no volvió a vestirse de corto con el equipo inglés.

Los insultos proferidos contra Greenwood desde las gradas de diversos campos han sido denunciados en varias ocasiones por LaLiga, que traslada semanalmente al Comité de Competición de la RFEF y a la Comisión Antiviolencia los incidentes violentos y racistas que registra en los partidos.