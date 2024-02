El Real Madrid se llevó una cómoda victoria (0-2) del Coliseum gracias a un doblete de Joselu, que también pudo haber dejado Getafe con una asistencia en el bolsillo... de no ser por el incomprensible fallo de Vinícius en el mano a mano con David Soria.

El brasileño tuvo en sus botas el 0-3 tras un gran contragolpe del conjunto blanco en el minuto 62, prácticamente cinco después de que el segundo gol del internacional español subiese al marcador.

Fue Bellingham el que inició el ataque en su propio campo tras recuperar cerca del área de Lunin. El inglés vio en carrera a Joselu, con espacio por delante, y le puso el balón para que solo tuviese que encarar portería, pero el '14' apostó por ceder el cuero a Vinícius, que pisaba área por la izquierda completamente solo tras ganarle la posición a Damián Suárez.

El delantero carioca controló haciendo un amago que dejó vencido a Soria, tendido sobre el césped con las manos levantadas, y cuando parecía que el gol estaba hecho, Vinícius disparó justo al brazo del guardameta azulón.

El error del '7', eso sí, no condicionó la valoración de Carlo Ancelotti sobre su partido: "He cambiado a Vinícius porque el partido se estaba acabando y lo manejábamos bien. Quedaban diez minutos. No ha sido efectivo pero ha tenido oportunidades en las transiciones bien llevadas por Fede y Luka. Me ha gustado muchísimo el partido".