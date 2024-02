Laporta ataca al Madrid y se moja a favor de la amnistía: "Servirá para que personas como Puigdemont dejen de sufrir"

Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, ha comparecido públicamente durante este viernes 2 de febrero para comentar ciertos aspectos de la actualidad española y, sobre todo, la delicada situación que atraviesa la entidad azulgrana durante la presente temporada.

"Estoy a favor de la amnistía porque pacifíciará una situación que era insostenible, creo que los políticos catalanes están haciendo un gran trabajo y el PSOE también. Servirá para que personas como Puigdemont dejen de sufrir. Hablo con él lo aprecio mucho y espero que esta situación se acabe. Soy un firme defensor de la amnistía", recalcó Joan en los micrófonos del programa El Món de RAC-1.

Asimismo, Laporta ha reconocido que está "muy ocupado" y centrado en la cambiar la mala dinámica que atraviesa el FC Barcelona: "Estoy muy ocupado y trabajando duro para el Barça. Estoy muy pendiente y dedicado a una delicada situación que estamos sufriendo. No vamos a tirar la toalla"

Dimisión de Xavi Hernández a final de temporada

El presidente del Barça habló sobre la "sorprendente" dimisión de Xavi Hernández y reconoció "que no tenía previsto este momento": "Me lo dijo después del partido contra el Villarreal. Fue sorprendente. Es honesto y quiere al Barça. Lo había reflexionado, llevaba mucha presión encima acumulada. Todo lo que me comentó creía que era una buena fórmula. Me dijo que dimitía pero que quería continuar hasta final de temporada".

Laporta, tras recibir la noticia, mantuvo una conversación profunda con el técnico de Terrasa (Barcelona) y le reconoció que solo aceptaba "esta fórmula" porque era él y no otro entrenador. "Estamos aquí para aguantar y si hemos de luchar, luchemos y aguantemos", añadió Joan, que recalcó que nunca se había planteado cesar del puesto a Xavi Hernández.

"Por mi parte, no lo destituiré, no se lo merece. Él es el primero que cree en esta fórmula hasta final de temporada. No tiramos la toalla en la Liga y en la Champions tenemos plantilla y equipo para ganar al Nápoles. Esta fórmula depende de Xavi, no tengo motivos de su motivación, ni de la implicación de los jugadores", recalcó Laporta.