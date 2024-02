Laia Sanz: "El Dakar rompe tus límites, allí la suerte te la trabajas"

Apenas unos días después de finalizar con éxito su decimocuarto Dakar consecutivo, récord femenino y español absoluto en el rally más duro del mundo, Laia Sanz i Pla-Giribert (Corbera de Llobregat, Barcelona, 11 de diciembre de 1985) logra sacar tiempo de debajo de las piedras para charlar con 20 Minutos.

Casi no ha tenido margen ni espacio para saborear su podio en su categoría, la reservada a los vehículos de dos ruedas motrices (T1.2), a los mandos del astara 02 Concept, y su excelente 15ª posición absoluta, la mejor desde que dio el salto en 2021 de las motos a los coches, y anhela tener por fin al menos unos días de descanso, pero también se siente con energía y motivada.

¿Cuáles son sus sensaciones tras el Dakar?"No ha habido mucho tiempo para descansar. Antes de empezar este Dakar, me preguntaban por mis objetivos, si firmaría un top 15, y te habría dicho que seguro, y más con esta tercera posición de dos ruedas motrices. Sobre todo regresamos con el objetivo cumplido, que es volver con buenas sensaciones y habiendo disfrutado, que es lo que buscábamos. Después del año pasado, que fue muy complicado, nos hemos sacado esa espinita. Hemos hecho un buen resultado, pero saber que podemos estar todavía más adelante y vamos por el buen camino es lo mejor".



¿Hace honor a su fama el Dakar? ¿De verdad es tan duro?"Yo creo que sí, es la prueba más dura del mundo del motor sin duda. Yo no he corrido en África, pero en Sudamérica han sido muchos años, y aunque para mí en Arabia Saudí había perdido algo de dureza, este año ha vuelto y me ha recordado a los Dakar que hice al principio, donde es difícil el simple hecho de llegar al final. Para mí debe ser así el Dakar. Tiene que tener dureza, que tenga mérito acabar, los primeros años aquí era demasiado rápido, pero ahora vuelve a ser un Dakar bueno”.



¿Qué claves destacaría para sobrevivir al Dakar?"El Dakar es una carrera muy peculiar. Acabar 14 de 14 es una cosa si vas en plan amateur, simplemente a terminar. A un ritmo más tranquilo tienes menos posibilidades de que pasen cosas. Por eso me siento muy orgullosa, porque hemos hecho 14 de 14 pero haciéndolo bien. Muchos años en moto, acabando en años difíciles… Hay algo de suerte, por supuesto, pero allí la suerte te la trabajas. Es una carrera que entendí muy bien desde el principio: que hay días que puede apretar a fondo, otros no tanto; que hay que cuidar la mecánica, que tiene memoria también… Es todo un poco de suerte, pero también mucho trabajo, conocerme a mí misma, saber mis límites. Hay gente que no acaba muchos Dakar porque van por encima del límite, y eso tarde o temprano te manda para casa. Seguro que algún año me iré a casa, por estadística es casi imposible".



"El Dakar engancha. Te hace sobrepasar por mucho los límites que te pones o que piensas que tienes".

¿Dónde está su límite?"Una de las cosas que más me gusta del Dakar es que muchos de los que hemos ido nos hemos sorprendido a nosotros mismos de que nuestros límites están muy por encima de lo que pensábamos. Hemos aguantado cosas que no pensábamos que podríamos aguantar. Eso es parte de la magia de esta carrera. Me ha pasado a mí y a mucha más gente. Muchas cosas que hacía en moto me planteo: ¿Cómo las hacía? Levantarme cada día a las 03.00 am, pasar frío, pasar calor, etapas durísimas, un año que rompimos el motor de la moto haciendo 300 kilómetros con una cuerda enganchados a un compañero… Eso ahora lo veo una locura, pero cuando estás metido en la carrera, te hace sobrepasar por mucho los límites que te pones o que piensas que tienes. Por eso creo que es una carrera que engancha, por eso vuelve la gente".



¿Qué fue lo que más la atrajo a participar en el Dakar?

"Yo corría trial y veía el Dakar de pequeña en la tele como algo inalcanzable, como un niño que ve ahora la Fórmula 1. Me atraía muchísimo no solo la parte deportiva sino la imagen. El Dakar es una carrera que mucha gente a la que no le gustan los deportes de motor sigue y mira por el simple hecho de hacerse en un desierto, por el factor aventura, por mezclar amateurs con profesionales… Al final corres contra tus ídolos, a mí me pasó en moto con Marc Coma, luego con Peterhansel, Sainz… Es una carrera muy especial, de pequeña me atraían mucho las imágenes de una moto yendo rápido en el desierto, me flipaba".



¿Se ve ganando un Dakar? ¿El premio gordo?"Ganar lo que ha ganado Carlos Sainz no lo veo realista ahora mismo. Me quedan muchas sopas por comer. Me siento todavía una 'rookie' en coche, llevo muy pocos kilómetros, me siento empezando. Creo que sí puedo estar mucho más adelante que este año, hacer buenos resultados de etapa, eso sí se puede. Se que puedo estar entre los diez primeros, incluso algo mejor, pero necesito las herramientas necesarias y ahora mismo no las tengo. Estoy intentando llegar a tenerlas, ese es mi objetivo, para conocer mi verdadero límite. Creo que podemos estar bastante adelante".



¿Cómo surgió la idea de cambiar de categoría?"Influyeron muchos factores. Yo soy motera, sigo siéndolo, sigo yendo mucho en moto. A nivel competitivo lo he apartado, eso sí. En el Dakar se sumaron muchos factores. El último año estuve corriendo enferma, con la enfermedad de Lyme, que venía arrastrándola del año anterior, fue bastante duro. Llevaba ya once ediciones, y tenía la sensación de haber cumplido más de lo que hubiese imaginado. Me costaba encontrar la motivación para jugarme la vida de esa manera, ¿para qué si ya he conseguido más de lo que he soñado? La edad también, no piensas igual con 25 que ahora, empiezas a pensar en las consecuencias de un accidente para ti, para tu familia, vas madurando… Vas teniendo menos ganas de asumir ese riesgo. Y luego, Sainz me llamó para competir en Extreme E, un campeonato de coches electricos, en su equipo, y se juntó todo.



¿Le costó dejar atrás las motos?"Siempre pensaba que me costaría dejarlo, pero un compañero de equipo más mayor me decía: lo vas a notar, cuando te llegue la llamada, y efectivamente, te llega, y dejas de disfrutar tanto, ves más el peligro. No vuelvo ni de coña. Igual un rally amateur, para disfrutar, una excursión… pero correr un Dakar ni de coña. Igualmente me siento súper orgullosa de todo lo que he hecho y probado, y de haber llegado donde llegué en las condiciones en las que estaba. En el Dakar he conseguido cosas mucho más ‘heavies’ de lo que hubiese imaginado nunca, en el enduro, en el trial…”.



¿Qué echa más de menos de otras categorías?"Muchas cosas. Del rally echo de menos a la gente, el ambiente. El ambiente de la moto es muy campechano, agradable, compartíamos mucho tiempo con el equipo de rallies entrenando y viajando y había muy buen rollo, pero no echo de menos el peligro. De trial y enduro lo que echo de menos es el día a día. Ir a entrenar con todos, cogernos los tiempos, piques sanos… el día a día de la moto lo echo de menos, la rutina de ir en moto, el gym… En coche no tienes esas oportunidades".



"No me veo ganando lo que ha ganado Carlos Sainz. Me quedan muchas 'sopas' por comer".

¿Qué opina de las victorias de Carlos Sainz y Cristina Gutiérrez?

"Sabíamos que Cris podía ganar en esta categoría. Lleva años compitiendo, siempre delante, incluso ganó un mundial y yo sí me lo esperaba, pero sí es verdad que ha sido sorprendente. El último día, luchando hasta el final… le salió muy bien. Que ganen dos de casa es algo muy bueno. Por Carlos también me alegro, es mi jefe además, es algo de admirar lo que ha hecho, uno de los Dakar con más nivel, con cantidad de coches y pilotos buenos. Me alegro mucho por los dos".



¿Tiene opciones Cris el próximo año en la general?"Lo veremos el año que viene. Tiene la opción de tener un coche bueno, en un equipo oficial, y tendrá las herramientas para hacerlo. Estoy segura de que le irá bien, ha crecido mucho estos años, ha tenido la oportunidad de hacer muchos kilómetros y coger experiencia, y ahora es su momento, con un coche bueno, para luchar de tú a tú con el resto".



¿Vivimos el mejor momento del automovilismo español? ¿Qué destacaría de Carlos Sainz?

"El motor aquí siempre ha sido muy grande, pero ahora más. Tarrés, Roma, Alonso, Sainz Jr., Bou, Jorge Prados, Coma, Sainz padre… De Carlos, que ahora le he conocido más, me quedo con su forma de trabajar. Lo tiene todo hecho, pero sigue con las mismas ganas, con perseverancia, constancia y disciplina. Vistas de cerca, es brutal".

¿Existen plataformas para seguir potenciando nuestro talento en el motor?

"Yo espero que sí. Cuesta. Hace falta ayuda si quieres dar el salto, es difícil y caro, pero esto se ha vivido toda la vida en el mundo del motor. Al final es un mundo caro, y seguro que se han perdido muchos talentos buenos por el camino. Por desgracia ha pasado toda la vida. Por mi parte, yo hago todo lo que puedo hacer bien para que lo que depende de mí esté controlado".

¿Qué opina de la competencia sin géneros en el Dakar?

"Debería ser así siempre. En moto sí es verdad, y no es machismo, que existe una diferencia física, pero aun así, yo que era una chica bien preparada, a lo mejor tenía que currármelo más que ellos, pero competía con ellos. Hice un top 10 en motos, dos 12 y muchos años en el top 20, y ahí había una diferencia física. En el coche, en cambio, tienes que estar bien preparado pero no existe esa diferencia, es más una cuestión de técnica, habilidad y cabeza. Ahí sí podemos luchar de tú a tú contra los chicos".



¿Por qué no se aplica este sistema mixto en otros deportes?"En deportes donde la diferencia física no es tan importante lo podemos ver, como en el Dakar, que lo ganó un año X. En el Dakar en moto no ha ganado nunca una mujer ni creo que lo gane nunca, y hay que ser realista, porque hay una diferencia física que afecta. En coches yo creo que no. Todavía cuesta porque hay menos porcentaje de mujeres que compiten en el Dakar, quizá tenemos más difícil llegar a competir en un Dakar, pero en coches, ¿para qué separar las categorías y competir con ellos?".



"En coches no existe diferencia, podemos luchar de tú a tú con los chicos".

¿Ha sufrido episodios de discriminación o machismo en el mundo del deporte de motor?"He vivido muchísimos momentos porque cuando yo empecé, hace más de 20 años, no estaba tan normalizado que hubiese mujeres. Entonces, he vivido situaciones de todo tipo, y que ahora por suerte no se repiten y si lo hicieran no lo toleraríamos, porque gracias a Dios la mentalidad está cambiando. Aceptaba con normalidad cosas que hoy en día no pasarían, y me alegro porque todos estamos cambiando para bien".

¿Le queda algo por ganar, algo en lo que participar?"En moto solo tengo un 'pero'. Una carrera con la que me quedó una 'espinita', que la probé en una época en la que no estaba al 100%. Es una carrera muy dura de hard enduro, el Erzberg. No la ha acabado nunca una mujer, fui la que llegó más lejos pero no lo acabé, es súper difícil. Empiezan 500 pilotos y acaban entre 10 en 20. En una mina en Austria, de 1200 pilotos clasifican 500, y vas por líneas saliendo cada minuto. Empecé bastante bien, de los quince primeros, pero luego sufrí una caída, torcí el manillar, empezó a pasar de todo… y era una época en la que venía de estar enferma y no pude dar el 100% físicamente y me fundí. Ya se me ha pasado el arroz, por edad y por todo, pero me ha quedado ahí. Si pudiese volver atrás intentaría volver para intentar acabarla".



¿Cómo se viven estos días posteriores al Dakar?

"El otro día, acabando el Dakar, me pilló un bajón y pensé: ‘Joder, ahora tengo que picar piedra todo el año para volver a disfrutar estos quince días y ya se ha terminado’. Se me hizo muy corto. Ahora ya toca volver, trabajar para el Dakar siguiente, y luego Extreme E, que empieza en tres semanas. Ahora me apetecen unos días de relax, pero toca ponerse las pilas que en nada estamos ya dando gas".



¿Le gustaría poder parar en un momento dado? ¿Tiene tiempo para hacer 'vida normal'?"Vida normal no tengo mucha. Tengo la suerte de trabajar en lo que me encanta. Cuando pasa eso mezclas tu vida personal y tu trabajo. Mi vida gira en torno al motor, a las carreras… Mis amigos son de la época de las motos, y en mi tiempo libre quedamos para montar en moto. Soy una enferma de esto. Si no es eso me voy con la moto de trial, o a esquiar, pero soy una persona muy activa y siempre estoy haciendo deporte. Luego lo normal, amigos, amigas, familia, mascotas… No tengo mucho tiempo, pero compensa, porque me gusta demasiado lo que hago".

¿Ha pensado en la retirada?

"En la moto ya no estaba tan dispuesta a someterme al riesgo, y en trial y enduro el cuerpo lo paga, tienes lesiones y desgaste. El deporte de élite te machaca el cuerpo. En coche me siento muy joven, una ‘rookie’, ha sido el tercer Dakar y me quedan todavía muchos. Solo espero retirarme yo misma cuando tenga ganas, no por falta de medios. Que lo pueda decidir yo es lo que me gustaría".



¿Qué habría hecho en su vida sin las motos?

"De pequeña siempre decía que me hubiese gustado estudiar medicina, me gusta mucho el temas de las ciencias y tal. A lo mejor era demasiado difícil, pero esa era mi idea de niña cuando no pensaba en dedicarme al motor. Ahora, obviamente, es irreal, pero creo que me dedicaré a algo relacionado con el mundo del motor. Mi experiencia se puede transmitir y puede ayudar".

¿De dónde le viene ese amor por las dos ruedas?

"El culpable es mi padre, que es un gran aficionado al motor, coches, motos… pero sobre todo al trial. Es lo que mamábamos en casa desde pequeños, mi hermano mayor tenía una moto de trial pequeña, y así empezó. Les veía irse los fines de semana y a mí no me dejaban ir porque era demasiado pequeña hasta que me llegó la hora. Mi padre nos ha pegado ese amor por la gasolina".

¿Qué consejo le daría a una niña que sueñe, como usted, con el Dakar?"Le diría que, cuando algo te gusta mucho y lo trabajas mucho, puedes llegar a conseguir cosas muy grandes. Si me llegan a decir de niña que estaría corriendo en el equipo de Carlos Sainz, que era mi ídolo e iba a verlo a los rallies, y que estaría corriendo el Dakar en etapas rodando con algunos de mis ídolos que veía por la tele, no me lo creería. Si te gusta mucho algo, crees y luchas por ello, se puede llegar lejos".



¿Te gustaría ser un referente para inspirar a las nuevas generaciones?"Creo que claramente lo he sido, y es algo de lo que me siento muy orgullosa, porque casi todos mis referentes fueron hombres. Lo he sido en moto, cuando empecé era la única y he sido una pionera. Es algo de lo que me siento súper orgullosa, más que de los títulos incluso. Me hace más ilusión cuando veo a tantas chicas jóvenes que van en moto, que se normaliza, creo que he ayudado a inspirar incluso a los padres, que en mi época solo le compraban la moto al niño, y si tenían una niña no la dejaban ir en moto porque era peligroso. He ayudado a cambiar esa mentalidad, he abierto camino, creo que las que vienen detrás lo tienen un poco más fácil, y es algo de lo que me alegro, al menos ha servido de algo todo lo que he hecho".