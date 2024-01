"Cuando tuve cáncer fue de los primeros que me llamó": el Mono Burgos aclara su relación con Simeone

Uno de los temas que más persiguen a Germán El Mono Burgos desde que abandonó el Atlético de Madrid es su relación con Diego Pablo Simeone. Desde que eso ocurrió, en 2017, son fuertes los rumores de discrepancias entre ambos, pero ahora el exguardameta ha querido dejar claro sus sentimientos hacia el técnico rojiblanco.

"El centenario del Atlético de Madrid del año pasado, yo fui como una de las leyendas. Me salté el protocolo y abracé a todos mis compañeros y amigos. ¿No vieron el que me di con Simeone? Me da igual el número. Ese abrazo y ese recuerdo. Cuando tuve cáncer fue de los primeros que me llamó. Cuando tiene problemas, yo me comunico", afirmó Burgos en una entrevista en El Larguero.

Esta pregunta llega después de que el Mono criticara el planteamiento del Atlético de Madrid en el partido de Supercopa ante el Real Madrid. En él aseguró: "El partido, más allá de la táctica y la estrategia, tiene a un equipo que va buscando dos pasos hacia delante y el otro dos y tres pasos hacia atrás".

En la citada entrevista, el exportero aclara esas palabras. "En el empate a tres saltaron todos y yo me fui. Son cosas tácticas. No es personal. ¿Lo van a echar por esta cosa táctica? Sería de muy ingenuo. Estaba caliente y enojado porque celebraban los goles, y en el 3-3 me fui. Es fútbol", dijo.

Según afirmó Burgos, durante su etapa como segundo entrenador de Simeone vivió diferencias tácticas con él. "Cuando juegas al fútbol de niño y te llama tu madre se grita '¡gol gana!'. Nunca he vuelto a mi casa con un empate. Y eso lo he aplicado cuando he podido. Probaba ejercicios con la cantera... pero en los equipos hay jerarquías", comenzó diciendo sobre ello.

"Al principio no me hacía caso Simeone porque hay jerarquías. He hecho muchos ejercicios y cosas que practicaba con la cantera para después mostrarlo. Siempre estuvo en mí esa diferencia de tratar de buscar cosas nuevas y alternativas", sentenció.