Carlos Sainz, en 'El Hormiguero': "Me propuse disfrutar y no agobiarme para ganar, y parece que lo he conseguido"

Tras su impresionante e histórica cuarta victoria en el Dakar, Carlos Sainz ha visitado El Hormiguero y ha respondido a las preguntas de Pablo Motos sobre todo lo acontecido en el rally más duro del mundo, repasando las claves que le llevaron a levantar su cuarto Touareg.

"Con la edad se disfruta más, valoras otras cosas, con otra perspectiva respecto a cuando era joven. Este año venía de una lesión en las vértebras y me apetecía volver más que nunca", comenzó explicando el bicampeón del Mundial de Rallies, que explicó cómo se produjo esa lesión en el Dakar de 2023: "Fue en unas dunas en las que entré con muchas ganas, pero nunca ves lo que hay detrás. Volcamos, me hice daño, y no sabía si volver a intentarlo, pero me apetecía.

"Tocaba levantarse, merecía la pena intentarlo", relató Sainz, aunque confesó que a su mujer, Reyes, presente en el plató del programa, no le hacía mucha gracia: "Pensé que tendría que pedir permiso. Ella tenía pocas dudas, ya el año pasado, de que participaría. El proyecto de Audi eran tres años, quedaba uno, y ella lo sabía, salvo que no me recuperase a tiempo. Ahora estoy ya perfecto, no me encuentro resentido de nada".

La edad, a sus 61 años, fue uno de los factores más increíbles de su victoria, la más longeva de la historia del automovilismo, y sobre ese tema también pudo reflexionar, en concreto sobre los mayores problemas que le da seguir pilotando: "Cuantos más años tienes, debes trabajar un poco más porque todo cuesta un poco más. Lo que más sufro es el cuello, con las dunas te das muchos golpes; y la zona lumbar. El 'culete' también sufre, cinco o seis horas rebotando…”.

Igualmente, el piloto madrileño profundizó en sus costumbres, en el aspecto más salvaje del Dakar y en la supervivencia en el desierto en esa etapa de 48 horas que tuvo que afrontar, en la que amarró el liderato de la prueba: "Te dan, en mitad del desierto, un saco de dormir, una tienda y una ración de comida militar".

Una etapa que, además, afrontó con una estrategia que, a la postre, fue fundamental para ganar: "Las motos suelen ir delante, dejando las huellas que definen el camino. Entonces, la organización separó ambas rutas para esa etapa especial, y por eso perdimos tiempo en la etapa anterior, para no abrir porque no teníamos las huellas de las motos. Frenamos tres minutos, algo que cuesta mucho porque no sabes si te estás equivocando. Al-Attiyah decidió ir a por todas, por ejemplo, y le remontamos 25 minutos".

El piloto qatarí, cinco veces vencedor en coches, fue uno de los que más dudó del proyecto de Audi, reivindicado por Sainz en el programa de Atresmedia, y del propio piloto español: "Audi ha sido muy valiente con este proyecto. Es normal que haya gente que dude, pero nosotros teníamos mucha confianza, de amigos, del equipo… Agradezco el cariño de la gente. El mensaje de los de mi quinta es muy especial: a los 61 hay retos y sueños por cumplir. Yo tengo una imaginación brutal, es sano soñar. Con 60 años, soñaba con ganar el Dakar con 61".

"Físicamente estaba bien, que era lo más importante. Hay momentos en los que hay que buscar, pelear y luchar la suerte. Me propuse disfrutar de la carrera y no agobiarme, y creo que lo he conseguido. He tratado de divertirme, de ver el vaso medio lleno en otros momentos en los que habría sobrerreaccionado a ciertas cosas, y este año me he tomado con mucha calma la carrera", reconoció Sainz.

"Creo que los jóvenes pilotos me respetan, aunque lleguen con fuerza y le den la patada a los que hemos sido una referencia. No soy el mismo que hace cinco años, o diez. Ahora llevo gafas para las carreras, me preparo más físicamente, y diferente, cuesta más entrenar", añadió un Sainz al que su copiloto, Lucas Cruz, le aseguró que era "el mejor Dakar" que le había visto hacer por ser "tajante y contundente" en sus decisiones: "Aguantarme a mí también tiene mérito".

Entre otros detalles, Sainz desveló sus costumbres, rutinas y trucos para sobrevivir al implacable desierto... y para hacer sus necesidades en plena carrera: "Siempre desayuno lo mismo, mismas cantidades, y nada de líquido. Depende también de a cuántos kilómetros este el campamento del tramo cronometrado. Hasta que no empiezo a sudar, no empiezo a beber".

"Cuando llegué a mi caravana, la cama estaba doblada, sin agua caliente ni calefacción… Y descansar bien es fundamental" añadió Sainz antes de contar la anécdota con Yazeed Al Rajhi, piloto saudí, y su caravana ultralujosa: "El día antes del día de descanso, me llama este compañero y me ofrece su caravana después de tener un accidente. Le dije que no, pero insistió y me dijo: 'Como no aceptes, me enfado y manos a dos amigos para que se choquen contigo'".

No todo fue positivo, lógicamente, en el último Dakar. Por eso, Motos y Sainz recordaron a Carles Falcón, fallecido tras un accidente en la carrera: "El mundo del motor de vez en cuando te recuerda que pueden pasar estas cosas. Ningún piloto piensa que le va a pasar algo, pero este deporte a veces puede ser cruel. Es muy duro hablar con alguien antes de salir, y que veinte minutos después te digan que no vas a volver a hablar con esa persona".

Por eso, intentando enfocarse en lo positivo, Sainz quiso relajar las expectativas y permitirse vivir el momento, y recordó con cariño la visita de su familia el último día para su victoria: "Vinieron con unos amigos, Estaban escondidos detrás de unos coches, y yo salí a las 6 de la mañana con unas pintas... No vi a Carlos, y pensé: "Yo hubiese ido…", y luego estaba esperándome en la meta. Le di un abrazo nada más bajarme. Me dio una buena sorpresa, y esos pensamientos me los tuve que tragar".

"Sí, nos picamos por todo y nos reímos. Aunque por mi parte cada vez es más una tontería. Al golf, al squash y en algunas otras cosas me sigo defendiendo, cada vez menos. Padre e hijo quieren ganarse mutuamente", añadió sobre su relación con Carlos antes de responder a la pregunta del millón, si volverá al Dakar el próximo año.

"Tenemos la tendencia de pensar mucho en lo siguiente, pero primero hay que disfrutar. Reyes ya me ha dado permiso para volver a participar. Si empezamos un nuevo proyecto, tardaría más en tener éxito. Por eso, debe haber alguna marca que me apetezca", sentenció Sainz.