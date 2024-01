Guardiola, sobre la marcha de Xavi del Barça: "Le entiendo completamente"

"Te hacen sentir que no vales a diario, le ha pasado a todos los entrenadores... hablando con Guardiola, me lo dijo; Valverde, también; a Luis Enrique lo vi sufrir", ha asegurado Xavi Hernández sobre los motivos de su adiós. Unas declaraciones con las que ha coincidido Pep Guardiola este martes.

"No se puede comparar la presión que tenemos en Inglaterra y en España, por mi experiencia. Allí es mil veces mayor y más dura que aquí. La presión que se siente en Barcelona no es comparable a la de ningún club. Entiendo completamente a Xavi", ha señalado el técnico de Sampedor en la previa del duelo de Premier League de este miércoles ante el Burnley.

El adiós de Xavi Hernández, con el que Guardiola ha asegurado no haber hablado, ha abierto el casting para sustituirle, con el técnico citizen como uno de los principales candidatos al banquillo culé.

"Tengo todo lo que un entrenador podría soñar. La directiva me apoya y, aunque hemos cambiado muchos jugadores en siete años, todos han sido increíbles. Hay buen ambiente. Tengo todo, me siento bien, aunque un día terminará, pero no pienso en eso ahora", ha dicho al respecto.

El entrenador del Manchester City también avanzó que el noruego Erling Haaland "aparentemente será seleccionable" tras dos meses fuera por lesión. "Si tenemos a toda la plantilla, somos más fuertes, y Erling es un jugador importante para nosotros", concluyó.