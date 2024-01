La imagen de la discordia: escasísima presencia de mujeres en la reunión entre CSD, COE y las federaciones españolas

Este martes, el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes, ha presentado ante los presidentes del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, del Comité Paralímpico Español (CPE), Miguel Carballeda, y de las federaciones deportivas españolas las líneas prioritarias de su mandato, recién estrenado hace apenas un mes tras la salida de Víctor Francos.

Una reunión estratégica a pocos meses de los Juegos Olímpicos de París para trazar las líneas maestras de lo que será el futuro del deporte español a todos los niveles, en todas las disciplinas y categorías. Entre los temas tratados, han destacado el desarrollo normativo de la nueva Ley del Deporte -con, entre otros, el Real Decreto de Seguro Obligatorio Deportivo y el Estatuto del Deportista-, la Estrategia Nacional contra el Sedentarismo, la mejora continua del alto rendimiento y el fomento de la inclusión y la igualdad.

Es, sin embargo, ese último punto de la igualdad el que contrasta enormemente y de forma paradójica con una de las imágenes que ha dejado la reunión, y que ha llamado la atención de muchos usuarios en redes sociales. Compartida por el presidente del COE, la instantánea se ha viralizado y ha suscitado mucha polémica por la ausencia de mujeres sentadas en la mesa alargada con los principales responsables federativos y gubernamentales del deporte español.

El camino hacia @Paris2024 sigue su curso y encaramos la recta final de un trayecto que ha sido, está siendo y será apasionante.



Hoy, junto a todas las federaciones, @jmrdezuribes, @deportegob y @Paralimpicos hemos marcado los próximos objetivos comunes para que el deporte… pic.twitter.com/Ajlb5PKWTv — Alejandro Blanco (@COE_Presidente) January 30, 2024

A simple vista, hasta donde la capacidad del ojo y la calidad de la imagen permiten discernir, ni una sola mujer forma parte del cónclave. Una circunstancia que ha sorprendido e indignado a muchos, con críticas cargadas de argumentos señalando "lo importante que es trabajar urgente por la inclusión de mujeres en la dirección del deporte" o denunciando "el papel de la mujer en puestos directivos en el mundo del deporte español".

No es de extrañar ni debería sorprender, no obstante, esa estampa tan particular que retrata el panorama que viven las diferentes federaciones deportivas nacionales. Aunque estén en la foto, fuera del alcance de la cámara, o incluso no hayan podido acudir, lo cierto es que solo tres mujeres presiden alguna Federación española de algún deporte. Y eso que, según la web del CSD, en España existen 66 organismos federativos deportivos diferentes.

La más destacada entre las dirigentes de nuestro deporte es, sin duda, Elisa Aguilar. La ganadora del oro europeo con la selección se convirtió en octubre de 2023 en presidenta de la Federación Española de Baloncesto, sucediendo en el cargo a Jorge Garbajosa, y en uno de los rostros femeninos más visibles del panorama directivo patrio.

Junto a ella también figura Asunción Rosario Loriente Pérez como presidenta de la Federación Española de Remo, desde 2018; e Isabel García Sanz, al frente de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo desde 2004, vicepresidenta del COE. Una cuota de representación que, pese a la presencia más generalizada de otras mujeres en otros puestos importantes, la sociedad española considera completamente insuficiente.

Esa es la denuncia y la crítica que han recibido los principales organismos que rigen del deporte español desde su base, siendo los que más deberían velar por la inclusión y la igualdad en todos los ámbitos que atañen a la práctica deportiva. Una polémica, además, que ha hecho recordar, los escándalos en esta materia en los últimos tiempos, con el reciente recuerdo del caso Rubiales en mente.