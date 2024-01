Xavi responde al vídeo de Real Madrid TV: "Yo siempre he respetado al Madrid"

Todavía colea la polémica arbitral desatada a raíz del Real Madrid - Almería del pasado domingo y este martes el entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha salido al paso del un vídeo dedicado por Real Madrid Televisión en el que se pone en duda toda su carrera futbolística como respuesta a las declaraciones del de Terrassa relativas a la victoria de los merengues en el Bernabéu.

"Al Madrid lo he respetado siempre, nunca he faltado el respeto a nadie y si lo he hecho he pedido perdón. No tengo nada en contra de nadie, no soy de guerras, no me gustan, soy de paz. Respeto al máximo opiniones, vídeos, memes... respeto todo y me lo tomo con humor, no hay problema", respondió Xavi este martes, en la previa del duelo de Copa ante el Athtletic, al ser preguntado por la prensa al respecto.

El ataque del club merengue llegó en la noche de este lunes después de que el técnico catalán se mostrara tajante el domingo, en la rueda de prensa posterior a la victoria de su equipo ante el Real Betis Balompié, respecto a la actuación del árbitro en el Bernabéu: "Lo he visto. Si hablamos nos sancionan... pero lo ha visto todo el mundo. Ya dije en Getafe que había cosas que no me cuadraban, que iba a ser muy complicado ganar esta Liga. Hay cosas que no controlamos. Lo ha visto todo el mundo", se pronunció Hernández.

Esas palabras pronto encontraron la réplica del club merengue, pero no a través de los jugadores, Florentino o Ancelotti, sino a través de un vídeo de Real Madrid Televisión en el que se ataca de manera directa la carrera del futbolista.

"Resulta curioso que a Xavi Hernández le parezcan raras cosas que pasan en LaLiga y le parezca normal que prácticamente durante toda su carrera futbolística, durante 20 años su club haya estado pagando al vicepresidente de los árbitros alrededor de 8 millones. Insisto, durante toda la carrera de Xavi. Durante 20 años. Son un total, hemos sacado la cuenta, de 600 partidos de la carrera del señor Xavi Hernández como jugador del F.C. Barcelona, con sus correspondientes títulos. No lo decimos nosotros, lo dice el juez, la fiscalía, la Guardia Civil... Esos 600 partidos están bajo sospecha", declaró el director de RMTV, Jesús Alcaide, en una tertulia emitida en la noche del lunes.

En dicha tertulia se recordó también el complicado estado del FC Barcelona en lo que a sensaciones de juego se refiere, y también la reciente victoria de los merengues sobre los culés, un contundente 4-1 en la final de la Supercopa de España disputada en Arabia.

Es una cortina de humo

Así, en el canal oficial del Real Madrid se llegó a aseverar que "todo esto [las declaraciones de Xavi en la rueda de prensa del domingo] es una cortina de humo para justificar todo lo que está ocurriendo y para que no se hable de todo esto (el Caso Negreira) que está bajo investigación de juez, de la Guardia Civil y de la Fiscalía".

La polémica arbitral y la guerra de bandos entre el Real Madrid y Barcelona parece haber alcanzado su mayor punto de crispación a partir de lo ocurrido este fin de semana, el punto de partida de una batalla que todavía se puede extender, y mucho, en las 17 jornadas que restan de la competición liguera.