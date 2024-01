Polémica arbitral en la victoria del Atleti: el Granada reclama fuera de juego en el gol de Morata y un penalti no señalado

El Atlético de Madrid se llevó los tres puntos en Los Cármenes ante un Granada que le obligó a sufrir para sumar y romper su mala racha como visitante, pues los colchoneros llevaban tres meses sin ganar fuera de casa. La victoria rojiblanca, sin embargo, quedó marcada por la polémica arbitral y las quejas del conjunto nazarí, que reclamó fuera de juego en el tanto de Morata y un posible penalti no señalado.

Después de que el partido entre el Real Madrid y el Almería en el Santiago Bernabéu incendiase el fútbol español por la intervención del VAR, los árbitros españoles vuelven estar en el foco por su actuación en el último partido de la vigésimo primera jornada de Liga.

Polémica en el gol y un posible penalti

Los granadistas defienden que Álvaro Morata, que anotó de cabeza tras un centro desde la derecha de Griezmann, partía en posición antirreglamentaria en el arranque de la jugada que dio lugar al gol de la victoria del Atlético de Madrid.

"Me pareció fuera de juego, es una decisión personal y podemos discrepar, pero el gol fuera de juego", aseguró el técnico del Granada, Alexander Medina, en rueda de prensa. "Y el penalti se pudo haber cobrado perfectamente porque cambia la dirección del balón cuando estaba en disputa", añadió.

De esta manera se refirió el entrenador uruguayo a otra de las acciones controvertidas del partido que podría haber significado las tablas en el marcador. En el minuto 94, un balón largo llegó al área atlética, con Giménez cubriendo la posición ante Lucas Boyé. El balón golpeó en la mano del defensa charrúa, aunque ni Martínez Munuera, desde el campo, ni Jaime Latre, desde el VAR, señalaron la pena máxima.

"Con mucha bronca porque... otra vez. No quiero decir nada. Saben lo que me enfada, lo que vieron todos. Si un jugador la remata con su propia cabeza, nadie lo molesta y toca en la mano, entonces es lo mismo que yo la levante con el pie y la toque con la mano un defensor mio. ¿Cuál es la decisión por la cual no se cobra penal? No tengo muchas más ganas de decir algo, no quiero ser crítico con algo que vieron todos", criticó el guardameta nazarí, Augusto Batalla, tras la conclusión del choque.