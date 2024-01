Atlético y Real Madrid se miden en la Copa del Rey en otro derbi con aroma de revancha... y sin pasillo

La revancha del partido de Arabia Saudí, en la que el Real Madrid se impuso al Atlético (5-3), llega poco más de una semana después con un partido de los octavos de final de la Copa del Rey que se presenta muy caliente y en el que no habrá pasillo al reciente campeón de la Supercopa.

El famoso pasillo, la tradición cada vez menos aplicada con la que se homenajea a los campeones, fue el protagonista del día previo. Empezó con la negativa del Cholo Simeone a hacerlo («siempre está por delante nuestra gente y el respeto a ellos es lo primero») y acabó con la negativa de Carlo Ancelotti a polemizar ("me parece perfecto si lo hacen y si no lo hacen me parece perfecto igual. No le doy mucha importancia")... así que asunto zanjado. No se producirá y a pensar en lo que pasará en el terreno de juego.

Llega el Real Madrid lanzado, pleno de moral tras hacerle cinco goles al Atleti y cuatro al Barça, aunque la realidad de ambos partidos fue muy distinta. Si ante los blaugranas la final en Arabia Saudí fue un paseo, ante los colchoneros, los blancos sufrieron y mucho en las semifinales, llegando a estar al borde de la eliminación. Es por ello que, dado que el partido se disputa bajo el calor del público del Metropolitano, se espera un duelo de una gran igualdad.

Anunció Ancelotti algunos cambios para el derbi, por lo que jugadores que no fueron titulares en Arabia podrían tener su oportunidad. Es el caso de Luka Modrid y Eduardo Camavinga en el centro del campo, y también de Brahim en la delantera. Rodrygo tiene algunas molestias y aunque estará disponible, es posible que Carletto le dosifique sus minutos ante el Atlético.

Sin duda, protagonista del duelo será Vinícius, un jugador poco querido en el Metropolitano. Ancelotti quiso destacar que ya ha vuelto a su mejor nivel, aunque lo que más le gustó fue su actitud tras la final: "Vinícius ha vuelto a su mejor nivel. Después de la lesión ha necesitado un poco de tiempo. Además, está aprendiendo a jugar más por dentro, y esto lo vuelve mucho más peligroso. Es mucho menos previsible cambiando a veces la posición, combinando muy bien con Rodrygo. Pero me gustó más lo que dijo tras el partido que los tres goles".

En el Atlético de Madrid, dos dudas de Simeone: Giménez o Savic como central y Llorente o Molina en el carril derecho. Aunque el técnico argentino hizo especial hincapié en la mentalidad que tiene que tener su equipo. "Nosotros tenemos gente un poco más baja (en el físico), pero la capacidad y la calidad está en la velocidad mental, no en las piernas", destacó el Cholo.