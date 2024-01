Xavi se sincera en su peor momento y lanza una indirecta sobre su futuro: "Nunca seré un problema para el Barça"

El Barça no atraviesa su mejor momento de la temporada, ni mucho menos el mejor momento de la etapa de Xavi Hernández al mando del banquillo culé. Sus métodos están cada vez más cuestionados por prensa y afición, su aura de leyenda intocable cada vez le protege menos frente a los constantes tropiezos de su equipo, y su incapacidad para revertir una situación que va de mal en peor está colmando la paciencia de los seguidores blaugrana e incluso de su directiva.

La realidad, aunque toda la culpa no sea del técnico catalán, es que el Barça no juega, ni ataca ni defiende bien. La moral, por supuesto, está por los suelos. Por eso, en rueda de prensa, Xavi ha sido más claro y crítico que nunca consigo mismo, porque si algo no ha cambiado es el amor que siente por los colores, como la idolatría que el respetable culé le sigue profesando aunque esté empañada por la preocupación y el enfado.

"Nos hemos clasificado en Champions y la competiremos. Y ganar Copa, Liga o Champions era el objetivo este año. Si no se ganan, pues seré el primero que diga 'hasta aquí hemos llegado'. Pero estamos a mitad de temporada", explicó Xavi, pidiendo paciencia antes de sacar conclusiones precipitadas sobre la campaña de los barcelonistas. Efectivamente, queda mucha campaña, pero las sensaciones están lejos de ser positivas.

Xavi sigue confiando en sus jugadores, en su cuerpo técnico y en su libreto. Por eso ha querido reivindicarse pero calmando también los ánimos, esos que han comenzado a demandar su cabeza como entrenador por los malos resultados y la pésima imagen del equipo. No parece, no obstante, que la directiva encabezada por Joan Laporta tenga todavía sobre la mesa la posibilidad de prescindir de sus servicios.

"Creo que estamos mucho más cerca del éxito que de la derrota pese a perder la Supercopa. Esta es mi realidad y mi mensaje de tranquilidad. Pero siempre lo he dicho; estoy aquí porque se han cubierto los objetivos", detalló el de Terrassa, al que lo que se diga fuera del club le interesa más bien "poco".

"Me fichan, vienen a Qatar y me dicen que el club está muy mal y que el objetivo de la primera temporada es quedar cuartos, y quedamos segundos. Por eso puedo continuar. El año pasado el objetivo era ganar la Liga, y se gana Liga y Supercopa. Estamos por encima de las expectativas. Este año el objetivo es ganar títulos, se ha perdido uno y estuvimos muy mal, y ya pedí perdón a la afición por no estar a la altura", insistió, haciendo un repaso a los grandes hitos de su aventura como entrenador del Barça.

"En el momento en que me vayan a decir que soy un problema, ya me habré marchado. Nunca seré un problema para el club. Soy 'culer', estoy aquí para sumar y ayudar. El día que me digan que sienten que no sumo, me iré sin problemas a casa", alegó Xavi, dejando también caer que llegado el punto de su destitución, será él quien tome la decisión de marcharse previamente.

Más allá de mostrarse positivo y de reconocer que deben ganar algún título para poder seguir en el banquillo 'culer', aseguró que los jugadores están todavía en su barco, y con eso le basta: "El día que los jugadores no estén conmigo cogeré las cosas y me iré a casa. Hablamos mucho, estamos tocados porque las derrotas pesan y más en una final y contra el Madrid. Borrón y cuenta nueva, a pensar en las competiciones que quedan".

"El equipo está fuerte, hablamos y dialogamos. Hicimos las cosas muy mal el otro día pero queremos hacer las cosas mejor. Los jugadores dijeron que 'ánimo' porque quedan tres títulos. El Madrid estaba en la misma situación el año pasado y acabó ganando la Copa. Hay que animarse. A por ello. Lo peor que puede pasar en Can Barça es perder un título contra el Real Madrid, pero quedan tres títulos. A mí la afición me sigue diciendo que ánimo, no veo desilusión en la afición", aseveró.

Para acabar, en la previa de su eliminatoria de Copa del Rey ante el Unionistas de Salamanca, Xavi aclaró su actual relación con Joan Laporta, presidente de la entidad blaugrana: "Tuve contacto en el avión y hablamos de tranquilidad y de unión. De que todos unidos hacemos fuerza, como dice el himno. El presidente es la persona más positiva, me supera. Está contento, con ganas y ánimos. Con la realidad por delante, quedan los tres títulos más importantes por delante y está todo en juego. Laporta tiene fe y confianza en los jugadores y el 'staff'".