Ancelotti pasa de polémicas sobre el pasillo del Atleti: "Me parece perfecto si no lo hacen"

El derbi madrileño de este jueves viene 'calentito'. Se trata de una eliminatoria a partido único, en octavos de final de la Copa del Rey, en un escenario efervescente como el Cívitas Metropolitano, más si delante está el eterno rival, y con la salsa añadida del posible pasillo al Real Madrid como campeón de la Supercopa de España.

Un trofeo que alzaron los blancos en Riad, Arabia Saudí, el pasado domingo después de golear al Barça en la final. Antes, en semis, protagonizaron junto al Atlético de Madrid un partidazo que se saldó en la prórroga con victoria merengue. Por lo tanto, también habrá ganas de revancha por parte de un conjunto y de una hinchada que darán el 200% cuando llegue el partido.

Lo que no habrá, por mucho morbo que genere y por mucha polémica que haya suscitado entre los fans madridistas, es pasillo. Diego Simeone lo ha dejado claro en la rueda de prensa previa al choque, indicando que tiene "un gran respeto al entrenador y a los jugadores" rivales, pero que "siempre está por delante nuestra gente y el respeto a ellos es lo primero".

Por tanto, por mandato popular, no habrá gesto de homenaje al 'supercampeón' en el feudo colchonero. No es de extrañar, ya que en 2022 el equipo blanco llegó como campeón de Liga al Metropolitano y lejos de recibir el pasillo, lo que se llevó fue una pancarta gigante que rezaba: "Entre la prensa y los de amarillo, 120 años de pasillo". De hecho, tampoco puede descartarse que la afición rojiblanca lleve a cabo algún gesto de este estilo este jueves.

Una decisión que, no obstante, no parece haber molestado al club blanco como tal. Su afición, siempre con ese punto de picaresca que busca chinchar al vecino y rival, puede tener quejas respecto al gesto, pero precisamente se trata de una iniciativa que tiene que ser genuina, no forzada. Por eso, Carlo Ancelotti ha restado importancia a la elección del Cholo y de sus jugadores, que no quieren decepcionar a su público.

"Lo que pienso respecto a las decisiones de cada club, me parece perfecto si lo hacen y si no lo hacen me parece perfecto igual. No le doy mucha importancia", respondió Ancelotti cuando fue preguntado sobre su sentimiento si el Atlético de Madrid repite su decisión de no realizar pasillo, defendiendo la potestad de decidir de cada club.

"Cada uno hace lo que quiere, el Real Madrid hace las cosas de distinta manera pero no me meto en esto. Cuando tengamos la posibilidad de elegir y nos toque, elegiremos lo mejor para nosotros", añadió, presumiendo de lo que habrían hecho ellos de darse la situación inversa. Aun así, no será la última vez que algo así suceda, y de hecho el Real Madrid ya se negó a hacer un pasillo con Zinedine Zidane como entrenador después de una negativa previa del Barça de Ernesto Valverde.