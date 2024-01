Simeone descarta el pasillo al Real Madrid: "Nuestra gente está por delante, el respeto hacia ellos es lo primero"

El derbi de octavos de Copa del Rey que se vivirá este jueves en el Cívitas Metropolitano es uno de los más esperados de los últimos tiempos. Real Madrid y Atleti llegan apenas una semana después de sus semis de Supercopa de España en Arabia Saudí, que dejaron un partidazo en el que los blancos terminaron arrasando en la prórroga (5-3), pero a ello se le suma el morbo de ver al conjunto de Concha Espina como 'supercampeón' ante el público rojiblanco.

El picante de la situación, más allá de la clásica rivalidad, lo pone de nuevo la posibilidad de que los pupilos de Diego Simeone hagan el pasillo de honor a los recientemente proclamados campeones que además les eliminaron para ganar el título. Sin embargo, como sucedió el pasado 8 de mayo de 2022 con un Madrid campeón de Liga visitando a sus vecinos, no se producirá la esperada imagen esta vez tampoco. De hecho, en aquella ocasión lo que exhibió el Metropolitano fue la famosa pancarta: "Entre la prensa y los de amarillo, 120 años de pasillo".

El Cholo lo ha dejado claro en rueda de prensa, pero lejos de forofismos personales —los suyos, no los de su afición—, dio la explicación más convincente posible. Ni siquiera tenía por qué darla, de hecho, porque a lo largo de la historia del fútbol español, existen muchos ejemplos de momentos en los que no se realizó ese pasillo a vigentes campeones por multitud de motivos. Nunca debe ser una obligación, simplemente un gesto de cortesía genuino.

Por eso, al respecto de un posible pasillo al Real Madrid, el técnico argentino detalló en rueda de prensa los motivos para no realizar el homenaje al eterno rival acordándose de aquel derbi de hace año y medio: "Creo que no cambia la opinión respecto al año pasado. Siempre un gran respeto al entrenador y a los jugadores, pero siempre está por delante nuestra gente y el respeto a ellos es lo primero".

En este sentido, Simeone remarcó la importancia de los aficionados rojiblancos —que no tolerarían bajo ningún concepto el posible pasillo— en la eliminatoria copera a vida o muerte: "Está claro que no es un partido más porque tiene una eliminatoria de por medio y no hay margen para ellos ni para nosotros. Por eso, necesitamos a nuestra gente como suele estar en el Metropolitano y nosotros, desde dentro, tenemos que mostrar las mejores energías para que nos acompañen".

"Nosotros tenemos que mejorar desde lo individual porque el fútbol de hoy siempre son duelos y aquel que logra ganar más, tiene más posibilidades de ganar. Estamos trabajando en ello y, cuando mejoremos esa parcela, seremos mejor equipo", afirmó Simeone con el partido de la Supercopa bien presente, reconociendo y remarcando en base a lo que vivió hace unos días en Riad que al equipo "le falta crecer y ganar duelos" para seguir mejorando.

Simeone destacó que se enfrentan al "mejor rival" de la competición, que viene con "energía positiva" tras coronarse en Arabia Saudí, y ensalzó la "jerarquía" que suele demostrar con su buen juego el Real Madrid de Carlo Ancelotti: "Ellos vienen con la energía positiva de haber ganado la Supercopa y es un rival que juega muy bien. Con espacios son peligrosos y sin tener mucho el balón puede ganar y eso es jerarquía, no suerte".

Una tónica habitual en el preparador colchonero, que pese a la fricción entre aficiones y clubes, siempre suele tener buenas palabras para el Real Madrid y, en este caso, sus jugadores, como demostró en su intervención final: "Si hablamos de contexto físico, ellos tienen grandes futbolistas como Rudiger, Tchouaméni, Bellingham o Joselu, y nosotros tenemos gente más baja, pero creo que la calidad y la capacidad está en la velocidad mental y no en las piernas".