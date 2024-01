"Si el Barça me llama, yo iría": los culés recuerdan las palabras de Guardiola de hace un año en el peor momento de Xavi

La derrota del FC Barcelona en la final de la Supercopa de España frente al Real Madrid ha agrandado aún más la crisis deportiva que vive el club blaugrana en los últimos meses. La confianza en Xavi Hernández cada vez es menor y la afición culé quiere cambios para superar esta situación.

Mientras que el de Tarrasa intenta dar con la tecla de la solución, Pep Guardiola, que lo ganó todo con el FC Barcelona hace años, fue galardonado este lunes con el premio al mejor entrenador del año después de que el Manchester City arrasara en 2023.

Al recibir ese galardón, el técnico catalán habló también del Barça, como ya ha hecho en otras ocasiones. Y es que Pep siempre ha tenido buenas palabras para su exequipo y a ello se aferran ahora los aficionados culés en el peor momento deportivo de Xavi Hernández.

Concretamente han rescatado las declaraciones que Guardiola hizo hace algo más de un año en una rueda de prensa cuando estaba hablando de Mikel Arteta, que estuvo en su staff técnico en el Manchester City, y su amor por el Arsenal.

"Recuerdo que cuando estábamos juntos, cuando marcábamos un montón de goles a nuestros contrarios siempre saltaba y celebraba, excepto con un equipo. Entonces se quedaba sentado. Era el Arsenal, y vi que en ese momento a ese chico le gustaba el Arsenal", explicaba entonces.

Aprovechando ese tema, lo comparó con su situación como culé: "Sería lo mismo que si estuviese entrenando aquí y me llamase el Barcelona: me iría, es mi club". "No soy la persona para decir quédate aquí conmigo, tenemos un contrato, tienes que estar con nosotros. La gente tiene que volar cuando cree que es lo mejor para ellos", sentenció.

Durante los últimos días, los aficionados culés recuerdan con nostalgia estas palabras y ya sueñan con un posible regreso del hombre que les hizo campeones de todo hace ya más de una década.