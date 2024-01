"Le meto una hostia que lo reviento": así fue el tremendo calentón de Ferran Torres con Vinícius en la final de la Supercopa

El Clásico del fútbol español entre Real Madrid y FC Barcelona ha estado marcado, históricamente, por el buen juego, por una infinidad de goles, calidad sobre el terreno de juego, incertidumbre y, sobre todo, por la tensión que genera esta rivalidad histórica.

Precisamente, este último ingrediente también estuvo presente en la final de la Supercopa en Riad, con Vinícius y Ferran Torres como protagonistas principales.

El jugador azulgrana, tras ser sustituido en el minuto 61 por Lamine Yamal y con 4-1 en el marcador a favor del conjunto madridista, realizó en el banquillo un polémico comentario sobre Vinícius que fue captado por las cámaras de Movistar Plus +.

"Ya está Vinícius con sus tonterías. Yo a este cualquier día le meto una hostia, te lo juro. Como me diga algo el gilipollas le meto una hostia que lo reviento, chaval", añadió el atacante español mientras se sentaba al lado del centrocampista Pedri.

Sergi Roberto también recriminaría durante el partido una protesta del jugador brasileño al colegiado principal: "Tú cállate y juega". Asimismo, las cámaras captaron el momento donde Carlo Ancelotti pedía a Vinícius y a Jude Bellingham que no hiciesen tacones cuando el marcador era muy favorable para el conjunto blanco. "Tacón no, tacón no. Seguimos jugando", expresó el técnico italiano, el cual reconoció la indicación en rueda de prensa.