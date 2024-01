Vinícius se encara con el banquillo del Barça y acaba pidiendo perdón: "No soy un santo, a veces hablo demasiado"

El de la final de la Supercopa de España fue el Clásico de los últimos años en el que más tranquilo se vio a Vinícius Jr., cuyo único 'pecado' en su brillante actuación sobre el verde fue su enfrentamiento con el banquillo del Barça tras la expulsión de Araujo, algo por lo que terminó pidiendo perdón tras la victoria del Real Madrid (4-1).

"Yo me quedo muy triste porque todos quieren pelear conmigo porque va a salir en la prensa. Intento estar tranquilo y centrado en el partido, pero a veces no soy sólo yo. No soy un santo, a veces hablo demasiado, hago regates que no se deben hacer, pero estoy aquí para mejorar, dar ejemplo a los niños", aseguró el brasileño, elegido mejor jugador del encuentro.

El delantero merengue reconoció así que tiene que mejorar su actitud, después de haberse encarado con el banquillo culé, a quien recordó el resultado del partido enseñando un 4 y 1 con las manos, ante las protestas de cuerpo técnico y jugadores suplentes cuando el árbitro mostró la segunda cartulina amarilla a Ronald Araujo.

Vinicius enseñando con los dedos el 4-1 al banquillo del Barcelona pic.twitter.com/OjM7QhlnI8 — Elgatuno (@Elgatoocalvo) January 14, 2024

"Estoy muy contento con el título, con los goles y cómo hemos jugado. Como he dicho, he dado las gracias a mi fisio, médicos del Real Madrid, compañeros y cuerpo técnico que me han dado la confianza para llegar en mi mejor versión", afirmó Vinícius también, que señaló que aún no ha llegado a ese punto.

Además, el '7' madridista aseveró que "las cosas que pasan dentro del campo, se quedan ahí", y puso en valor la figura de Ancelotti y dejó claro que está trabajando para mejorar: "El míster está para enseñar, estoy aprendiendo de todos los partidos, aprendo desde casa después de mirar lo que hago, quiero ser una persona mejor".

"Quiero hacer todo por el equipo y acabo enfadándome a mí y a mis compañeros, quiero mejorar, pero tengo que seguir en esta línea", concluyó el carioca, que deseó no tener "más lesiones" en lo que resta de temporadas tras haber pasado por la enfermería en dos ocasiones.