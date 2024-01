Las frases más polémicas de las entrevistas de Rubiales: del "nadie se cree que fue una agresión sexual" al "Jenni sabe que miente"

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, sorprendió a todos este martes al salir a la luz sus dos primeras entrevistas con medios españoles oficiales. El exmandatario habló para El Español y OK Diario, donde repasó toda la polémica surgida a raíz del beso a Jenni Hermoso en la final del mundial y dejó una serie de frases que resumen sus declaraciones casi medio año después de lo ocurrido.

1. "Me siento muy reconfortado por la gente que me ha apoyado, sobre todo, por la calle. Otra cosa es esta obra de teatro política y mediática que han creado, porque esto no era una noticia para estar tres meses abriendo telediarios".

2. "Todo el mundo que me para me dice que es una injusticia y algo tremendo. No hablo de un 20 o un 30 por ciento o, hablo de todo el mundo".

3. "Creo que se han dado cuenta de que han querido utilizar mi caso para tapar otras cosas y para desviar la atención".

4. "No hay nadie que se crea que esto que ocurrió fue una agresión sexual y no hay nadie, de verdad, que se crea a Jenni Hermoso porque dijo lo que dijo y después cambió de opinión".

5. "En FIFA lo que hay es un presidente que es un demagogo".

6. "Personas que se han agarrado sus partes contra alguien en el mundo del fútbol las hay 'a porrillos'. Yo no hice nada contra alguien".

7. "Yo no he visto una campaña a nivel mundial como la que me han hecho a mí. Que yo me equivoqué, que sí, pero que desde luego no tiene ningún contexto sexual".

8. "¿Qué es el feminismo o qué es la igualdad para Jenni Hermoso y para algunas personas? ¿Cambiar de opinión? ¿Mentir?".

9. "Un hombre puede equivocarse, hay gente que considerará que es un error y quien no, pero otra cosa muy distinta es equiparar esto con un delito".

10. "Ella sabe que miente, yo lo sé y lo saben mis hijas que me acompañaban y que escucharon a Jenni".

11. "Estaba muy indignado por el ataque tremendo, furibundo y diría que espurio de determinados políticos y de muchos medios y manipulando la verdad".

12. "Estas mujeres le hicieron a la mujer de Jorge Vilda la vida imposible y han jugado con el dolor de mucha gente".

13. "Quien no lo quiera ver es porque es un radical y no sale de ahí, que te digo que así habrá un 5% en España y no más".

14. "Este falso feminismo y este falso concepto de la igualdad que se basa en que la mujer pisotea al hombre, es injusto, ¿no?".

15. "Yo estuve pendiente de Olga Carmona, porque su padre había fallecido. Estuve tratando de convencer a la jugadora que no fuera a la fiesta, que yo creo que era lo apropiado".