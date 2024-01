Medina Cantalejo, sobre los vídeos de Real Madrid TV: "Lo que está ocurriendo no ha pasado nunca en ningún deporte"

Apenas unas horas antes de que arranque la semifinal de la Supercopa de España, que se celebra esta semana en Arabia Saudí, el presidente del Comité Técnico de Árbitros, Luis Medina Cantalejo, se sentó en El Partidazo de COPE para hablar de todo lo que rodea a los colegiados.

Esta nueva edición de la Supercopa incorpora precisamente la novedad de que los aficionados podrán escuchar las conversaciones entre el árbitro principal y la sala VAR. Ante las dudas que puedan haber surgido sobre la transparencia sobre este hecho, el presidente de los árbitros ha querido dar más detalles.

"Nuestra idea era hacerlo en directo, pero desde la International Board se prohíbe. Se hará después del partido y, desde la primera jornada de la segunda vuelta, en la Liga. Pasaremos todo el trozo directamente a Movistar. Lo que sí haremos es subtitular las conversaciones, pero será una transcripción literal", explicó.

Sin embargo, con lo que más contundente se mostró fue con las últimas polémicas del Real Madrid en relación a las actuaciones arbitrales, empezando por la designación de Alberola Rojas para el derbi de Supercopa después de dirigir el partido de la ida de LaLiga.

"Es decisión del Comité, con responsabilidad mía. Después de ver el partido de Liga, la opinión es que hizo un buen trabajo y así se lo dijimos y por eso se le ha nombrado. No podemos estar sometidos a la presión externa, salvo que tenga un gran error", aseguró Medina Cantalejo cuando fue preguntado por esa decisión.

A raíz de ese derbi que mencionaba el excolegiado, Real Madrid TV ha hecho un nuevo vídeo cargando contra Alberola Rojas para calentar el nuevo enfrentamiento ante el Atlético de Madrid.

Sobre esos vídeos, Medina Cantalejo ha confirmado que no le interesan. "Que cada uno haga lo que vea oportuno pero estar presionando tanto... Los árbitros no lo ven y yo tampoco, por salud personal. Son opiniones, pero cuando sacan a un árbitro de Primera y sacas jugadas del Castilla...", afirmó.

Pero también fue claro y contundente: "Claro que no me parece correcto, me parece inadecuado, una presión tremenda. No nos gusta en absoluto. No hay en ningún deporte ningún equipo en el mundo que esté haciendo. El resto de equipos puede tener su prensa afín donde digan, pero lo que está ocurriendo con este medio no ha pasado nunca en ningún otro sitio".

Sobre lo que le podría decir a Florentino Pérez sobre esos vídeos, él expuso que no le diría nada: "Cada uno tenemos que estar en nuestro sitio y yo vengo a trabajar con los árbitros. No hay ningún problema con el presidente del Real Madrid. Yo hablo con Roberto Carlos, Solari... pero cada presidente tiene que estar en su sitio".