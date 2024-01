Luis Rubiales: "En la calle todo el mundo está conmigo, sobre todo las mujeres"

El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, concedió dos entrevistas a El Español y OK Diario, publicadas de manera sucesiva este martes, en las que el exdirigente repasó toda la actualidad del 'caso Jenni Hermoso' y destacó el apoyo popular recibido tras la apertura de una causa judicial por el beso no consentido a la futbolista en la ceremonia de premios del Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

"En la calle todo el mundo está conmigo, sobre todo las mujeres", afirma el exdirigente en la entrevista concedida al primer medio mencionado a la hora de recalcar la cercanía de la gente. "Me siento muy reconfortado por la gente que me ha apoyado, sobre todo, por la calle (...) todo el mundo que me para me dice que es una injusticia y algo tremendo", asevera.

Pero Rubiales va más allá, pues como conocedor de la ley destaca también el apoyo de gran parte de sus compañeros de profesión. "Yo soy jurista y hablo con muchos juristas y jueces, y ni uno piensa que aquí hay un delito", señala a pesar de que duda sobre las posibilidades de que el caso sea archivado.

"Yo creo que no hay nadie que se crea que esto que ocurrió fue una agresión sexual y no hay nadie, de verdad, que se crea a Jenni Hermoso (...) ¿Esto significa que el juez lo vaya a archivar? Yo creo que hay muchas presiones y no es fácil. Hoy en día, con la presión mediática que se ha creado y de partidos políticos, es que prácticamente tiene que ser un valiente para tomar una decisión que sea a contracorriente", reitera en un texto en el que también señala a varios "enemigos" que impulsaron su dimisión.

"Digamos que yo he tenido, en un momento determinado, enemigos claves en determinadas instituciones", llega a afirmar Rubiales antes de apuntar en ambas entrevistas a Infantino, a Tebas, a altos cargos de la FIFA, a la extrema izquierda, a los medios de comunicación y a una política que desde su punto de vista "seguramente" se entromete demasiado en el mundo del deporte.

"¿De verdad que daba para tanto? Yo no lo creo. Salvo que se hiciera un esfuerzo tremendo por crear de una ola un tsunami y de un tsunami un terremoto mundial", dice específicamente en referencia a los medios de comunicación.

Hay muchas cosas que contar sorprendentes

Pero más allá de todos los agentes que rodean a su caso, Rubiales apunta sin tapujos a la otra protagonista de los hechos, a Jennifer Hermoso. "¿Vosotros creéis que ella no me escuchó a 20 centímetros, como está diciendo ahora? Ella sabe que miente, yo lo sé y lo saben mis hijas que me acompañaban y que escucharon a Jenni decir: "Dejadme ya en paz, que es un amigo, que ha sido un pico entre dos amigos". Eso lo han escuchado mis hijas", apunta.

"Alguna vez tendré que hablar de fútbol cuando decida contar a fondo mi historia, que hay muchas cosas que contar sorprendentes y la contaré con todas las señales", advierte en una de las preguntas respondidas a OK Diario dejando en el aire un caso que, resolución judicial mediante, tendrá bastante más recorrido de lo que ya ha tenido hasta ahora.