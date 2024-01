Fede Valverde repetiría su famosa patada a Morata: "Obviamente lo volvería a hacer"

Fede Valverde ha hablado en la rueda de prensa previa a la Supercopa de España. El Real Madrid se enfrentará al Atlético de Madrid en la primera semifinal, que se disputará el miércoles 10 de enero a las 20:00 hora española, por primera vez desde la final de la edición de 2020, recordada principalmente por la expulsión del uruguayo en la prórroga.

Ninguno de los dos equipos pudo marcar en aquel partido, y en la prórroga, Morata se encontró a sí mismo solo frente a Courtois. Valverde, que se sabía incapaz de robar el balón a tiempo, le propinó al delantero español una fuerte patada por detrás, que causó su inmediata expulsión, pero que permitió al Real Madrid llegar vivo a los penaltis, donde acabó ganando el encuentro y, por tanto, la Supercopa.

¿Se puede ganar un título por una patada? Se puede: hoy es el cumpleaños de FEDE VALVERDE (22) y lo recordamos con esta acción ante Morata en la final de la Supercopa de España: hasta Simeone lo elogió y fue elegido el MVP de ese partido ✨🇺🇾 pic.twitter.com/KihoD6NZXs — Diario Olé (@DiarioOle) July 22, 2020

La acción, una de las más polémicas de aquel año, fue duramente criticada por una porción de estamentos como las aficiones o la prensa, pero Diego Simeone se mostró comprensivo: "Él ganó el partido, es la jugada del partido. La jugada de Valverde era quizás la más importante del partido, si proseguía seguramente era gol". El Cholo habló con el uruguayo cuando este se marchaba a los vestuarios: "Le dije cuando se iba al banco: hiciste lo que cualquiera haría en tu lugar, lo que tuviste que hacer. Es lo que hubiéramos hecho todos en esa situación".

En la previa de la edición de 2024, 'El Pajarito' ha confirmado que no se arrepiente y que volvería a hacerlo: "Sí, claro, lo haría, siempre que fuera para el equipo, siempre y cuando fuera con conciencia. Obviamente si vamos perdiendo 3-0 no voy a hacer esa jugada porque no tiene ningún significado ni ninguna importancia como para pegarle a un compañero sin sentido".

Valverde ha explicado los motivos de la famosa entrada: "Al final en esa final estábamos disputando el partido, estaba muy peleado, estábamos empatando. Creo que fue una jugada decisiva. Si fuéramos con el mismo resultado, obviamente lo volvería a hacer por mis compañeros, por el equipo, por el orgullo que tengo yo, por cómo me criaron dentro del fútbol, los valores que me dieron desde Uruguay... Lo volvería a hacer, por el equipo siempre hay que dejar todo".

👀💥 Le preguntan a Valverde sobre la patada a Morata en la Supercopa de 2020 y contesta así el uruguayo...



🏆 #SuperSuperCopa pic.twitter.com/2sKCXcEJ6K — Diario AS (@diarioas) January 9, 2024

El uruguayo ha confirmado su compromiso sobre el campo, dispuesto a jugar en distintas posiciones: "Hoy en día soy polivalente, me adapto a lo que pida el míster. En esta posición (centrocampista), como he dicho, disfruto mucho. Me encantaría estar haciendo los mismos goles que el año pasado, pero uno debe adaptarse y yo estoy disfrutando tanto que parezco un niño".