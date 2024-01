Al-Khelaifi carga contra Messi por criticar al PSG: "Eso no está bien"

Nasser Al-Khelaifi ha concedido una entrevista al programa 'Rothen s'enflamme' de RMC Sport, en la que ha lanzado un dardo a Leo Messi, argumentando que no está de acuerdo con el comportamiento del argentino al criticar al PSG por no darle un reconocimiento especial tras la victoria de Argentina en el Mundial de Catar 2022.

"No fue fácil para él, estaba también Kylian, Neymar... Tengo un gran respeto por él, pero si hay alguien que no habla bien del club cuando se ha ido, eso no está bien. Es una cuestión de respeto. No es un mal chico, pero sobre Messi o sobre quien sea, hablar cuando ya te has marchado, no es nuestro estilo", comentó el presidente del París Saint-Germain.

Leo Messi comentó en septiembre en el programa 'Olga en vivo' su descontento con el club parisino: "fui el único jugador que no tuvo reconocimiento, aparte de los otros 25 jugadores ahí", en referencia a los jugadores de la selección argentina.

Al-Khelaifi alaba a Mbappé

El presidente del PSG también ha hablado sobre Kylian Mbappé. En medio de la enésima lluvia de informaciones acerca de la posible vinculación del francés con el Real Madrid, Al-Khelaifi ha reafirmado la figura de su estrella: "Miren, no escondo nada, por supuesto que quiero que Mbappé se quede, para mí es el mejor del mundo y para mí el mejor club para Kylian es París. Es actualmente el centro del proyecto".

Al-Khelaifi ha opinado también acerca de la especulación sobre el futuro del delantero: "Es normal que se pregunte por él. Para mí es el mejor del mundo, tengo una muy buena relación con él. No solo como jugador, como persona. Tiene un acuerdo conmigo, como ha dicho él. No hay negociación, pero creo que aún es joven, quiere ganar muchos trofeos y espero que con nosotros".

"Cada año juega la Champions y casi siempre estamos ahí, cuartos, semis, final... Estamos ahí. La Ligue 1 ha cambiado mucho, es complicada y más internacional. El año que viene con el nuevo formato de Champions se va a jugar más y más competitivamente", ha expuesto Al-Khelaifi como grandes argumentos para una posible renovación de Mbappé. "Confío en él, nunca va a hacer daño a este club. Es de la familia y quiero protegerle, como a todos".