El entorno de Mbappé niega que ya haya decidido su futuro sobre el Real Madrid

El futuro de Kylian Mbappé sigue siendo una incógnita. Nadie sabe dónde jugará el próximo curso el delantero francés, ni Paris Saint-Germain ni Real Madrid, especialmente después de que su entorno haya asegurado que el '7' aún no ha tomado ninguna decisión al respecto.

"No hay acuerdo sobre el futuro de Kylian, sobre todo porque no hay discusiones en curso al respecto", ha informado RMC Sport después del aluvión de informaciones que este domingo hablaban sobre qué camiseta vestirá el astro parisino la temporada que viene.

Primero, desde Inglaterra The Thimes apuntaba a un nuevo 'no' de Mbappé al Real Madrid y su oferta, en la que la entidad madridista imponía al futbolista una fecha límite para responder. Un gesto que no habría gustado al capitán de la selección francesa, que habría optado por atender otras opciones, entre ellas la de jugar en la Premier League.

Y antes de que concluyese el día, la noticia opuesta saltaba a la palestra: el periodista galo de Foot Mercato Santi Aouna avanzaba que Kylian habría llegado a un acuerdo con el club merengue para su fichaje el próximo verano, cuando concluya su vinculación contractual con el PSG.

Ninguna de las dos versiones, sin embargo, sería la correcta, pues el entorno del ex del Mónaco insiste en que el delantero no se ha comprometido con nadie y "ningún tipo de influencia podría dictar el calendario de las discusiones, reflexiones o decisiones de Kylian".