Deporte femenino y grandes eventos: "Nos decían que el producto no vende y es falso, nos han dado la oportunidad de demostrarlo"

El Women's Sport Institute organizó este martes el I Congreso Internacional de Deporte Femenino con la presencia de varios rostros conocidos del ámbito. El evento estuvo patrocinado por Santander, Iberdrola, Azulmarino y Oysho, con la colaboración del Área de deportes del Ayuntamiento y la Fundación Deporte Joven.

El acto fue presentado por la periodista de Antena 3 Victoria Arnau, quien afirmó con rotundidad que "el deporte femenino está liderando el cambio social y económico".

Tras asegurar la presentadora que "las mujeres han acaparado más titulares que nunca" en este 2023, una continuidad también de que "en 2022 los medios de comunicación dieron un 22% de retransmisiones deportivas femeninas", tomó la palabra Ricardo Echeita, director general de deportes del Ayuntamiento de Madrid.

El político hondó en el cambio que se está viviendo actualmente, pues a pesar de que hay una "mayor tasa de abandono femenino" en el deporte, manifestó que "en los últimos años se está revirtiendo y ahora toca afianzarla".

La presidenta de Heraldo de Aragón, Paloma de Yarza, dejó claro que el Women's Sports Institute apuesta "por llevar esa seña de identidad al deporte, pero también de irradiarla a la sociedad a través del deporte, que es disciplina, respeto e igualdad".

Para cerrar la presentación, el congreso contó con la presencia de Carmen Tocala, miembro del Comité Ejecutivo de la FIBA, quien quiso hacer una reflexión a partir de su experiencia. "A veces ganas, a veces aprendes. Cada error es una lección nueva. La cima siempre está más arriba y más arriba y yo siempre he empezado desde abajo".

"Las mujeres siempre tenemos que demostrar más"

La primera mesa coloquio, bajo el nombre 'Deporte femenino y grandes eventos', contó con la presencia de Encarna Samitier, directora de 20minutos, como moderadora, junto a la participación de Olalla Cernuda, directora de comunicación de World Triathlon; Paula Fernández Ochoa, consultora y speaker en entornos de alta competición; Cristina García Torres, directora general de deportes del Gobierno de Aragón; y Jennifer Pareja, deportista olímpica y directora del plan ADO.

"Para romper con la brecha es importante que haya iniciativas como estas. Además, el deporte tiene un impacto significativo en la economía", arrancó diciendo Samitier, quien también reconoció que "ver el cambio en las portadas y los estadios y pistas llenas con el deporte femenino es una de las mejores cosas que pueden pasar".

García Torres dejó claro que "los eventos deportivos ahora son un efecto de atractivo turístico" y prueba de ello es que, con la asistencia de "10.700 personas en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza" gracias al baloncesto femenino, la inversión "se multiplicó casi por 25 en la ciudad".

"Siempre nos decían 'es que el producto no vende', pues es falso. Nos han dado la oportunidad de demostrarlo. Para ello es muy importante el apoyo de los medios de comunicación porque si no te ven no existes", explicó la aragonesa.

En la misma línea se expresó Fernández Ochoa, que cree que "apostar por grandes eventos deportivos es una apuesta ganadora y los datos lo avalan".

Y Pareja, una de las mejores waterpolistas de la historia, reconoció que no fue fácil dar visibilidad a su deporte, que "pareció que empezó en 2012", cuando se clasificaron para los Juegos Olímpicos de Londres. A pesar de ello, fue clara y afirmó que, "a nivel de imagen, los JJOO cambian el deporte".

"En 2012 cambia nuestra visibilidad, podemos tener voz en muchos foros, crecen las licencias, crece la perspectiva. Ahora hay más oportunidades", afirmó la directora del plan ADO.

"Hay un deporte femenino que cuesta más acercar a los espectadores y el público de masas, también en el deporte en general. En triatlón ayuda que es un deporte joven, pero una de las máximas que hay es que siempre se trata todo al 50%. Los eventos son conjuntos y los premios en metálico son iguales para los hombres y las mujeres", explicó Cernuda, quien lamentó que "nos queda de avanzar bastante" también a nivel federativo.

Entre otras cosas, también se trató de los referentes femeninos actuales. García Torres, quien además aseguró que "las mujeres siempre tenemos que demostrar más", cree que es importante tener a mujeres como ejemplo a seguir, pues ella solo pudo fijarse en Michael Jordan.

Sobre ello, Jennifer Pareja lo valoró como una de las claves para seguir avanzando y para ello es importante "que no solo las niñas quieran ser Alexia Putellas, sino que también quieran serlo los niños".

Por último, se habló de las estrategias necesarias para el crecimiento del deporte femenino, y una de ellas es la apuesta por la visibilidad, según Paula Fernández Ochoa, con "historias cargadas cargadas de valores, que conviertan al consumidor en mucho más leal".

"Hay que mejorar la experiencia de los espectadores, con contenido de más calidad, con aplicaciones interactivas, con redes sociales, programas flexibles...", sentenció la consultora. A su discurso se unió también la opinión de Pareja acerca de los deportistas, que ahora son 360: "Antes se dedicaban solo a entrenar y ahora tiene una marca que cuidar, una estrategia de comunicación".