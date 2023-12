Laia Alexandri se sincera sobre su ausencia en el Mundial: "No quería que mis amigas jugasen sin mí"

Laia Aleixandri es una de las integrantes del grupo de 15 futbolistas que renunciaron a la Selección en 2022 exigiendo cambios en la Real Federación Española de Fútbol, y que se perdió en consecuencia el histórico Mundial ganado por España en Australia y Nueva Zelanda después de haber peleado hasta el final por sus convicciones.

Un trauma del que ahora, pasado más de un año de aquellos famosos correos, ha conseguido hablar y sincerarse en 'The Player's Tribune', desvelando cómo se sintió cuando no vio su nombre en la convocatoria de Jorge Vilda y cómo afrontó desde la distancia el evento más importante de la historia del fútbol femenino en nuestro país, porque ella deseaba fervientemente acudir a pesar de todo.

"Cuando anunciaron la convocatoria para el Mundial, yo no quería quedarme en casa. No quería que mis amigas jugaran el Mundial sin mí. Mi mentalidad era: "Si me llaman, voy". Estábamos peleando por cuestiones fundamentales que afectaban nuestro rendimiento deportivo y también nuestro bienestar. Entonces, ¿por qué yo sí quería ir?", se pregunta en su primera reflexión la jugadora del Manchester City.

"Bueno es que hablamos de España", se contesta a sí misma en el escrito. "Jugar para tu país es lo más grande que puedes hacer como futbolista. Ni siquiera podría describir la sensación... Así que, jugar un Mundial con 22 años… ¡Uf! No podría decir que no a eso. Si me llamasen...", continúa Aleixandri, que relata después cómo se preparó para recuperarse de una lesión con la ilusión de ser convocada para después llevarse la enorme decepción de su ausencia.

"No me llamó nadie de la Federación Española. Solamente publicaron la lista en las redes sociales. Primero respiré hondo y después revisé atentamente la lista de jugadoras seleccionadas. No había ninguna Laia. Revisé la lista de nuevo. ¿Tal vez había pasado por alto algún nombre? Revisé la lista dos veces. ¿Era esta la lista oficial? Pero la había leído correctamente. Yo estaba fuera. Mi sueño mundialista se había acabado", asegura con dolor la internacional española.

Laia cuenta también cómo tuvo que recurrir a la ayuda de un psicólogo para afrontar esa desilusión, y cómo se marchó a Estados Unidos de viaje con su novio para intentar olvidar, pero no pudo: "No es sólo una decepción. Se te revuelve el estómago. Se te cae el corazón al suelo, porque tienes una sensación de pérdida que es abrumadora. Es como si todas tus amigas estuvieran invitadas a una gran fiesta y tú no. El Mundial siempre estuvo en mi mente. No dejé de revisar los resultados de los partidos en el teléfono. Es mi equipo, mis compañeras, mi país. ¿Cómo no iba a hacerlo?".

Y es que así es cómo conciben tanto ella como sus compañeras el grupo que formaron en la Roja. Un grupo de amigas íntimas, una familia rota por la lucha por unas mejores condiciones para todas. Sólo tres de las 15 pudieron vivir ese triunfo en el Mundial, y una de ellas le envió un mensaje tras la final que la destrozó por completo : "Laia, tú también eres parte de esto. Te echo mucho de menos."

"Le dije a mi padre: 'Me he perdido dos cosas a la vez: jugar una Copa del Mundo y ganar una'. Decir que ganamos mucho más que un trofeo es un tópico, pero resultó ser cierto. Y visto en perspectiva, todavía puedo ganarme la vida jugando al fútbol, así que realmente soy afortunada. Pero también tengo que ser realista... Duele. Siempre me dolerá. Ganamos el Mundial, pero yo no estuve allí", comenta para acabar Aleixandri.