Lucía García desvela los motivos de protesta de 'Las 15': "Parecía que tuvieran miedo de lo que pudiéramos hacer"

Lucía García es una de 'Las 15', las jugadoras de la Selección Española que en septiembre de 2022 enviaron un ya famoso correo electrónico a la Federación Española de Fútbol por el cual renunciaban a jugar en la Selección, todo ello por no encontrarse en la mejor situación emocional después de que Luis Rubiales se negara a hacer cambios en el funcionamiento de 'La Roja'.

La delantera del Manchester United se ha expresado a través de 'The Players' Tribune' para dar a conocer algunos de sus motivos de protesta, el desarrollo del conflicto y cómo vivió el Mundial de Australia, el cual España ganó, sin ella y sin otras jugadoras del grupo de protesta original.

"Hacía años que estábamos sufriendo y la derrota contra Inglaterra en la Eurocopa fue la gota que colmó el vaso", explica la asturiana. "Las sesiones de entrenamiento siempre eran iguales. Siempre. Cada día. Lo juro por Dios. Repetíamos y repetíamos ejercicios. Desde la sub 17 hasta la absoluta. Y sí, entiendo el valor de la repetición, pero también estoy segura de que las jugadoras profesionales necesitan un poco de variedad. Especialmente si llevan siete u ocho años haciendo lo mismo".

"Por otro lado, existía un gran control hasta a la hora de dormir. Un control que puedo llegar a entender en las categorías inferiores, por ejemplo, a la hora de controlar que cada una esté en su habitación, pero que a jugadoras mayores y maduras les chocaba. Además, casi nunca teníamos un día para nosotras en las concentraciones. Y siempre que lo teníamos era bajo un control estricto. Parecía que tuvieran miedo de lo que pudiéramos hacer, como si dudasen de nuestra profesionalidad". asegura García, y reclama: No somos unas niñas de viaje de fin de curso.

La jugadora denuncia "presión" por parte de la RFEF

"Fue complicado. Pasaron muchas cosas fuera de los focos. Si me preguntas por qué nos dividimos, creo que fue por la presión de las reuniones individuales", afirmando que la RFEF buscó separar a las miembros de una protesta "colectiva".

Hay cosas que son más importantes que el fútbol. Esta es mi historia.



Gracias @playerstribune por ayudarme a plasmarla. https://t.co/v6rtGcmDYH — Lucía García (@LuciaGarcia17) December 14, 2023

"Fue muy duro. Te sientes sola, presionada y nerviosa, sin ninguna compañera a la que pedirle consejo o en la que apoyarte para comunicar de forma clara lo que necesitamos, sabiendo que ellos son los que controlan tu futuro en la Selección. Antes de que te des cuenta ya has vuelto a subir al barco", relata García.

Este fue su caso, pues a pesar de llamar unos meses después a Jorge Vilda y declararse seleccionable de nuevo, el seleccionador no contó con ella para la Copa del Mundo. "Me dolió. Le hubiera dolido a cualquiera. Cuando la Copa del Mundo se acercó, no miré el calendario. Te lo juro, solo vi partes de la final y porque lo pusieron en la televisión del gimnasio".

La jugadora del United explica qué sintió al ver la final del Mundial: "No voy a fingir y decir que no me dolió. Cuando tus compañeras se están convirtiendo en leyendas delante tuyo y tú estás completamente sola con las pesas, es una putada".

El regreso a la Selección

Los actos de Luis Rubiales en la entrega de premios fue un punto de inflexión: "Sinceramente, el comportamiento del presidente fue difícil de ver. Para cualquier persona, actuar de esa manera es una vergüenza pero peor aun siendo el máximo representante del fútbol español".

La avalancha de críticas forzó a la Federación a cambiar. Fuera Rubiales y Vilda, y en ese nuevo contexto, Lucía García ha vuelto con España: "La federación prometió que harían cambios importantes de una vez por todas. Desde entonces, hemos jugado seis partidos. Y celebro poder decir que las cosas han empezado a mejorar. Han mantenido la palabra".