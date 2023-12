El vídeo que indigna al sevillismo: críticas feroces en redes a la desidia de los jugadores en el entrenamiento

El Sevilla atraviesa una de las etapas más complicadas de su historia reciente. A nivel institucional, José María del Nido intenta volver a hacerse con la presidencia del club; a nivel económico su balance sigue arrojando pérdidas; y a nivel deportivo están empeorando el sufrimiento vivido la pasada campaña, algo que se antojaba imposible de repetir después de la agonía sufrida en Liga.

No ganan un partido, con la honrosa excepción de la Copa del Rey ante rivales a años luz de su entidad, desde el 5-1 en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Almería. Un choque, para ponernos en contexto, que supuso su segunda victoria de la campaña en Liga y que se celebró el 26 de septiembre, en la jornada cinco del campeonato y con José Luis Mendilibar todavía en el banquillo nervionense.

Desde entonces, todo empates o derrotas con el uruguayo Diego Alonso ya liderando el proyecto, entre las que ha destacado la paupérrima actuación del Sevilla en Champions, donde apenas logró dos empates en un grupo con equipos asequibles como el Lens o el PSV. Ni siquiera pudieron caer a la Europa League, su competición fetiche y bálsamo la pasada campaña, y ahora sólo sueñan con la Copa del Rey y con salvar el descenso.

Todavía queda, no obstante, mucho margen para reaccionar y enderezar el rumbo, pero la actitud no parece la adecuada. Una remontada así, sobre todo a nivel anímico, requiere de un esfuerzo y un sacrifico que muchos de sus aficionados no están detectando en sus jugadores y cuerpo técnico.

No hay más que ver el recibimiento y las reacciones que ha suscitado el clip subido a 'X' por el Sevilla este jueves capturando una parte del entrenamiento de los futbolistas en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros. Los jugadores aparecen realizando ejercicios sin mucho entusiasmo, visiblemente desconectados y luciendo una desidia que muchos han señalado y criticado en redes sociales.

"Se juega como se entrena", señalan muchos sevillistas indignados con la pasividad de sus futbolistas, a los que reclaman unánimemente mucha más "intensidad" para darle la vuelta a la tortilla y les critican la ausencia de voluntad alguna por querer mejorar y salir del agujero. "Deben haber grabado el entrenamiento a cámara lenta" o el "buen rollo" en el grupo son otras de las observaciones más generalizadas.