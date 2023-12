Alejandra Domínguez: "El deporte femenino está en el mejor momento de su historia"

Women’s Sports Institute (WSI) organiza este martes 19 de diciembre, en Madrid el I Congreso Internacional de Deporte Femenino, El nuevo paradigma: liderar el cambio social, cultural y económico a través del deporte, con el objetivo de promover una mirada integral e innovadora del deporte femenino. Esta cita pretende reflexionar sobre nuevos proyectos a medio y largo plazo, creando sinergias dentro y fuera del ecosistema deportivo y desarrollando una industria potente. Al mismo tiempo busca difundir, concienciar y hacer visible a toda la sociedad española la importancia social, económica, cultural y el carácter integrador de tener unas generaciones de niñas, adolescentes y mujeres con hábito en la práctica deportiva y estilo de vida saludable.

La directora del WSI, Alejandra Domínguez, atiende a 20minutos para destacar la importancia de un congreso como este y valorar la situación actual del mundo del deporte femenino.

¿Qué supone este congreso para el deporte femenino y para WSI?WSI es una organización que defiende el liderazgo de la mujer no solo en el entramado deportivo, sino también en las demás parcelas de la sociedad a través del deporte. Somos un paso más, la versión 3.0 de la lucha por la igualdad, y este congreso es el altavoz perfecto para decir que estamos asistiendo al cambio. Además, es un punto de encuentro del sector deportivo-empresarial único.

¿Cuánta distancia lo separa de la igualdad?Mirémoslo con perspectiva, no perdamos de vista dónde estábamos hace unos años y dónde estamos hoy. Lo importante es que el proceso está en marcha, y WSI quiere actuar como acelerador hacia la igualdad.

¿Cómo se erradican los vestigios machistas sobre las mujeres en el deporte?En esto hay que ser muy constante, y muy sensible. Saber que se ha avanzado no quiere decir que no quede aún mucho por hacer. Consideramos que uno de los mejores antídotos para erradicar definitivamente esos comportamientos es el crecimiento real y efectivo del sector deportivo femenino.