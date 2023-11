Elisa Aguilar: "Quien crea que he llegado aquí por ser mujer, tiene poca información y no conoce mi trayectoria"

Leyenda del baloncesto español, Elisa Aguilar decidió retirarse en lo más alto, con la medalla del Europeo de 2013 al cuello para iniciar una carrera vertiginosa ‘al otro lado’ que le ha llevado hasta hacer historia al ser la primera mujer en estar al frente de la de la Federación Española de Baloncesto tras ser elegida presidenta el pasado 2 de octubre. Fue una base de cabeza privilegiada, ahora dirigirá el deporte de la canasta desde los despachos tras hacerlo en 222 ocasiones en la pista.

Se retiró de la selección y del baloncesto en activo en 2013 y en poco más de diez años, presidente de la FEB. ¿Cómo ha sido esa transición?Han pasado diez años, pero parece que fue ayer, sinceramente. En el mejor momento de mi carrera deportiva, después de ser campeona de Europa, decido dejar el baloncesto, cosa que no estaba en mi hoja de ruta porque tenía un contrato con un equipo europeo. Uno de los motivos por lo que decido colgar las botas es porque se me ofrece un trabajo en la Federación. Soy licenciada en económicas, tengo un máster en gestión deportiva y, con 36 años, decido quedarme en la Federación. Ahí empiezo mi etapa en los despachos.

​Ese primer año, en 2014 con el Mundial (masculino) aquí en España, soy más de imagen, embajadora, y ya a partir de 2015 es cuando empiezo con la gestión. Luego llega Jorge (Garbajosa) y ya se me plantea ser directora de competiciones. Ha sido un aprendizaje absoluto. Me retiré con 222 partidos y al día siguiente estaba en los despachos, siendo la más novata de toda la oficina, con lo cual el proceso ha sido importante, ha sido enriquecedor.

Decía el otro día Víctor Francos, presidente del CSD, que quería que los deportistas fueran los que mandaran al retiraros.Es verdad que si tu formación paralela cuando eres deportista y posterior es acorde, es decir, te vas enriqueciendo académicamente con la experiencia, en este caso dentro de una federación, creo que el binomio de ser exdeportista y ahora gestora es importante para tener un conocimiento muy amplio para poder llegar a la presidencia de cualquier federación. Pero también creo que son importantes todas esas personas que no han tenido esa experiencia dentro de las canchas, como me ha pasado a mí, que son profesionales puros y duros de la gestión y que son también claves para el desarrollo de una federación. Lo bueno, es trabajar en equipo y tener esa combinación de ambos perfiles.

Es una presidenta muy de consenso, ha habido prácticamente unanimidad en su elección. ¿Siente ese apoyo?Sí, sí que lo siento. Lo sentí el momento en el que ya decido que voy a dar el paso, cuando Jorge bueno, hace ya tiempo me comenta que él tenía pensado dar ese paso también adelante a FIBA Europa. Y ahí es cuando empiezo a reunirme con la gente para ver si tenía su apoyo. El feedback es muy positivo, por eso oficializo mi candidatura y luego he sido candidata única.

​Es fundamental el saber que tienes una gran mayoría de la Asamblea que te apoya tu trayectoria, tu formación. Siempre lo digo, la meritocracia creo que es fundamental para seguir motivada y presentarme a la siguiente elección (será en 2024).

Una mujer al frente de una federación deportiva es algo todavía muy extraño en España. Usted es la tercera en nuestro país y la primera de una, digámoslo así, gran federación como es la de baloncesto.Sí, no ha sido lo habitual, eso es así, la realidad es la que tú comentas. En la Federación Española de Baloncesto es la primera vez en 100 años. Si analizamos un poco la historia de estos 100 años, las mujeres, por circunstancias culturales y de la sociedad española, empezamos a practicar deporte más tarde, empezamos a consumir el deporte más tarde y luego hemos empezado la gestión también consecuencia de todo, más tarde. Hemos cogido una buena velocidad, no seguramente la que nosotras queremos, pero bueno, pues al final yo soy la primera y esperemos que vengan muchas más, porque al final si se está preparada y tienes esa experiencia, pues creo que el mensaje más positivo es que esto no es una cuestión de género, es una cuestión de meritocracia.

No sé si le llega a molestar, o a incomodar, que le recuerden todo el rato la cuestión de que es una mujer al frente de una federación deportiva y lo inhabitual que es.No, no me incomoda ni me molesta. Creo que es un tema natural. Si en estas elecciones hubiera ganado un hombre, pues hubiera sido noticia por la importancia de esta federación, pero al haber sido mujer, pues es doble noticia porque es la primera vez en 100 años. Quien crea que he llegado aquí por ser mujer, pues creo que tiene poca información y no conoce mi trayectoria, y sobre todo, no conoce lo que es la Asamblea General de la Federación, que son profesionales, que es el ecosistema de este deporte que tanto nos gusta decir que ha crecido. Ellos saben perfectamente a qué perfil quieren en la presidencia de la Federación. En ese aspecto de verdad que estoy muy tranquila, me lo tomo muy natural y me parece perfecto todo el ruido que se puede hacer alrededor de mi elección.

Supongo que todo ese ruido que comenta se debe también al ‘caso Rubiales’. ¿Qué opina de lo sucedido en estas semanas con el expresidente de la RFEF?Pues sí que es verdad que a lo mejor lo mío sí que coge más trascendencia por los tiempos, que ha coincidido con el tema de la Federación de Fútbol. Aunque lo mío viene de meses atrás, yo ya me había postulado y se sabía.

​Sobre lo que sucedió en la ceremonia de entrega de medallas, pues no puedo decir más que yo no comparto absolutamente este tipo de comportamientos, que son un poco abusivos. Estoy en contra, no puedo decir otra cosa. Y sobre todo, como exdeportista, sí que me sabe un poco mal que ese reconocimiento a las jugadoras se haya quedado en quinto plano, porque quedar campeonas del mundo, sabemos lo complicado que es, el esfuerzo. Es la pena, que se ha quedado un poco en la oscuridad cuando el hito ha sido histórico y se merecen todo el reconocimiento del mundo.

Las jugadoras, las futbolistas reclaman “espacios seguros”. En el baloncesto, ¿esos espacios seguros siempre han existido?Yo te puedo hablar de lo que yo he vivido, y yo en ningún caso he tenido un espacio que no fuera seguro. Absolutamente. Creo que el deporte también te da el hecho de que todos vivimos a 250 pulsaciones y tomas decisiones en un segundo en lo que ganas un título o no, con lo cual la comunicación puede ser un poco más... con mayor ímpetu. Pero creo que entra dentro del plano normal que pasa en cualquier cancha, independientemente del género. En los vestuarios en los que yo he vivido, no ha habido ningún comportamiento de los que hemos podido ver. En la Federación de Baloncesto, si pasara, te puedo asegurar que antes y que ahora eso se radica en el minuto uno. Bueno, no, en el primer segundo.

No sé si tiene pensado algún protocolo especial para que no suceda algo como lo que pasó en la selección femenina de fútbol.Nosotros tenemos un protocolo ya con el que estamos trabajando ya desde hace años. En este caso, con la directora de Recursos Humanos. Nosotros lo que vamos haciendo es ir actualizándolo, y ahora mismo con esta situación que ha pasado con el fútbol, pues evidentemente le vamos a poner mayor ímpetu. Antes era prácticamente imposible, pues ahora que sea su práctica más prácticamente imposible. Lo que tenemos que trabajar es que el deporte, y en este caso el baloncesto, sea un espacio seguro en el que tú, cuando dejes a tus hijos a tu pareja, se puedan desarrollar a todos los niveles.

Estamos en año olímpico. Las dos selecciones de baloncesto tienen que afrontar dos preolímpicos para clasificarse.Todo el mundo quiere estar en París 2024. El primero es en febrero, con la selección femenina, que deportivamente es más asequible porque es un grupo de cuatro y se clasifican tres. Está en mitad de la temporada, así que para bien y para mal, las jugadoras estarán más rodadas. La clave va a ser que las lesiones nos respeten, porque a nivel de motivación, liderados por Miguel Méndez y con toda la ilusión que llevamos, te puedo asegurar que vamos a estar muy cerca.



Con respecto a los chicos, primero esperar a final de mes para ver si FIBA nos concede uno de los Preolímpicos, que sería en Valencia y que espero que sea así por todo nuestro histórico organizativo y por ser número 1 del ranking durante los últimos nueve meses. Sí que va a ser más complicado porque es un grupo de seis y luego se clasifica solo uno. En julio vienen de acabar las ligas europeas, con lo cual el descanso va a ser complicado. Pero estamos en las mejores manos, las de Sergio Scariolo.

De cara a organizar el Preolímpico, ahora tenemos enchufe en FIBA...Hay que ir echándole un cable a Jorge Garbajosa. Evidentemente, estoy convencida y segurísima de que quiere que sea en Valencia, pero no deja de representar ser el presidente y representar a FIBA Europa y habrá más candidaturas, posiblemente de países europeos. Jorge tiene que ser objetivo y quedarse al margen y no impulsar una más que otra, Sé perfectamente lo que piensa, pero creo que lo lógico y lo normal es que sea aséptico.

Le quería preguntar por Scariolo. ¿Va a ser su apuesta?Sergio tiene contrato hasta después de los Juegos. Yo ya se lo he dicho. Estamos en las mejores manos y nos está llevando a sitios donde pensábamos que no podíamos llegar. El año pasado, en el Eurobasket, llegamos de tapados y nadie pensaba que nos íbamos a colgar el oro. Eso fue por su planificación, por su metodología, que no va solo con la selección masculina, también sé lo que hace con toda la planificación de la formación, desde la sub-12 hasta la Absoluta. Él también tendrá que ver cuál es su planteamiento de vida y, conociéndole, sé que ahora mismo no va a tomar ninguna decisión, que va a esperar al momento que tenga que tomarla.

No sé si le preocupa el vacío que se ha quedado en el baloncesto español, ese relevo generacional.Hemos tenido figuras mundiales como los Gasol, Navarro, Rudy, Ricky, Llull... pero nosotros siempre hemos ido cambiando las generaciones de forma muy naturales, tanto en el masculino como en el femenino, y siempre competimos.



Somos campeones del mundo sub-19, subcampeones en el sub-17 que se jugó en Málaga, tenemos medallas de oro, de bronce y de plata cada verano en nuestras selecciones de formación y, evidentemente necesitan tiempo, pero creo que tenemos una proyección a corto y medio plazo que ya le gustaría muchas selecciones.

¿Le preocupa que toda esta fiebre que hay por el fútbol femenino le pueda comer espacio al baloncesto femenino? Que las niñas quieran ser Alexia Putellas y no Amaya Valdemoro.Creo que hay cosas que no vas a poder controlar. Entonces ahora mismo probablemente hay esa subida del fútbol después de quedar campeones del mundo y la visibilidad que tiene ese deporte, porque somos un país muy marcado a nivel de fútbol. Yo sé lo que nosotros queremos y en la línea que queremos seguir. Quiero llegar a 500.000 licencias en seis años, que es un crecimiento de un 25%. ¿Eso qué implica? Que hay que incidir mucho con las instituciones públicas y con las federaciones autonómicas que son claves en todo este crecimiento en los colegios y en los institutos. Y ahí que lo primero que reciban sea un balón de baloncesto y no un balón de otro deporte. Ese es nuestro trabajo. Luego tenemos competiciones en todos los niveles y a todas las edades, amateur y menos amateur y profesionales para que ahí se puedan desarrollar. Vamos a trabajar mucho en que nuestro producto cada día sea más optativo, que sea más cercano al aficionado y que el aficionado sea parte de nuestra familia.

¿Es posible una competición profesional femenina de baloncesto como ha pasado en el fútbol?Profesional quiere decir que la Ley del deporte la tiene que reconocer como profesional, cosa que ahora no pasa. Los únicos deportes que son profesionales son el baloncesto masculino y el fútbol femenino y el masculino. Todos los demás no somos profesionales. Hay cosas que podré trabajar, pero no depende de mí. En lo que estamos trabajando desde hace ya tiempo y ahora estamos dándole una marcha más es en las estructuras de los equipos, en la profesionalización de las estructuras de la Liga Endesa Femenina. Todo esto va a estar dentro del paraguas de la Federación y estamos ya dándole muchas patas, está habiendo muchos avances en muchas áreas.



Tenemos un patrocinador como Endesa, que nos permite tener una visibilidad que sin ellos sería imposible. Tenemos un partido en Teledeporte, otro en Twitter, otro en twitch, tenemos programas alrededor para dar visibilidad a las jornadas... Estamos a punto, cerca, de que se firme el convenio colectivo. La Copa de la Reina del año pasado en Zaragoza fue un éxito y eso es muy rentable y se reinvierten en la en la propia competición.



Nosotros trabajamos en eso, que sea luego reconocida profesional o no, bueno, lo que queremos es que se desarrolle dentro del ámbito de la FEB y que sigamos creciendo de la mano de los clubes, y de la mano de las jugadoras.

La nueva orden ministerial del CSD exigirá que haya un 40% de directivas mujeres dentro de las federaciones es. ¿Es eso posible?Espero que sí, lo que pasa es que todo tiene su tiempo. No podemos ir de cero al cien en un segundo. Es complicado, por lo que te decía antes, por la incidencia que ha tenido la mujer en el deporte, que estamos a un ritmo mejor que el de antes y probablemente peor que el que podamos tener en 10 años. Creo que posible va a ser y poco a poco pues nos iremos adaptando y también. Tengo que ser muy cauta, pero esto es un tema de tener a los mejores, sea hombre o mujer. Si son mujeres, genial; si son hombres, igual de genial que si son mujeres. El hecho de que yo haya llegado a la presidencia, creo que el mejor mensaje que se puede dar. Si te formas, si trabajas, si estás bueno, pues 24 horas, siete días a la semana, se puede llegar. Probablemente hace 20 años no era posible, pues ahora sí.