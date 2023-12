Loida Zabala: "Hoy he recibido la mejor noticia del mundo: ¡¡la metástasis del cerebro ha desaparecido!!"

Después de un mes en casa, me han vuelto a ingresar. En mi primer ingreso empecé a tener trombosis como efecto secundario de los corticoides, no podían ponerme heparina debido a que si lo hacían, las masas tumorales del cerebro podían sangrar y hacer presión en el cráneo. Por lo que la trombosis empeoró y empecé a tener edema en las piernas, con una retención de líquidos tan fuerte que empezaron a supurar. Mis pies se infectaron y ya la oncóloga me comentó que tenía que ingresar urgente. Cada día he ido mejorando gracias a los antibióticos y las curas de las enfermeras y enfermeros del Hospital Ramón y Cajal, a los que estoy totalmente agradecida por todo el cariño que me están dando.

¡¡¡¡¡¡Hoy he recibido la mejor noticia de mi vida!!!! En la resonancia ha salido como resultado que ¡ya no tengo ningún tumor en el cerebro! Tampoco hay ninguna cicatriz, no hay ninguna lesión. Mi familia y yo hemos estado un día en shock, hemos llorado de felicidad y poco a poco vamos asimilando que en este mes el tratamiento dirigido a esta neoplasia maligna ha funcionado. Ahora a combatir con el cáncer de pulmón y de hígado, que actualmente tengo la mitad de lo que que tenía.

Gracias a todas las personas que me habéis dado vuestra energía y luz, todo ha sumado para ganar esta batalla.