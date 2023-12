"Me llamo Loida Zabala y me acaban de diagnosticar cáncer de pulmón, pero no me voy a rendir, ¿me acompañas en este viaje?"

El sábado 28 de octubre de 2023, estaba de teleoperadora en el 012 de la Comunidad de Madrid en Ilunion Contact Center y de repente se me durmió el brazo izquierdo durante unos segundos. Acto seguido, no podía saludar con normalidad al entrarme una llamada. Fui rápido a mi atenta coordinadora Anita y no podía hablar. Vino urgencias, me mostraron unas gafas, un reloj y no sabía cómo era el nombre de los objetos, sólo sabía mi nombre y que era un sábado. Me llevaron al hospital y me detectaron una masa en la parte frontal y parietal del cerebro. Días después, me detectaron que tengo 9 masas en el cerebro y otra en el pulmón. Me realizaron más pruebas, como una broncoscopia con biopsia.

Finalmente el diagnóstico es que tengo cáncer de pulmón, es una neoplasia maligna que se ha diseminado al cerebro.

Hay un tratamiento concreto para mi mutación genética en pastillas con las que se están modificando estas células y doy gracias a la vida y a la ciencia por haber podido empezar a combatirlo.

Es una noticia muy impactante, difícil de describir en palabras, pero siento ilusión y energía para batallar este nuevo reto de vida.

Soy consciente de que no va a ser un camino fácil, pero soy feliz porque sigo teniendo el foco en los Juegos Paralímpicos de París 2024. La vida es un regalo de momentos increíbles y te doy las gracias a ti por acompañarme en este camino.