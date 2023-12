"Aquí marica el último": lluvia de críticas a Jorge Martín por sus comentarios en 'El Hormiguero'

El piloto Jorge Martín, subcampeón del mundo de MotoGP, fue el invitado especial de El Hormiguero en la noche de este lunes. En el plató del programa televisivo, el deportista, además de comentar su buena temporada sobre la moto, dejó unas polémicas palabras que han hecho arder las redes sociales.

En un momento de la entrevista, Pablo Motos le preguntaba al madrileño si tenía "buen rollo con los demás pilotos" y cómo era su relación con ellos en la pista. "Yo sinceramente solo me llevo bien con un piloto, Aleix Espargaró, con el que tengo una relación de casi hermanos", afirmaba en un primer momento 'Martinator'.

Sin embargo, después llegó su polémico comentario: "Con los otros es que no pretendo ser su amigo, son mis rivales. No es igual adelantar a Aleix que a otros, yo voy a ir a tope a tope y o te quitas o te quito. Yo quiero ser respetuoso, pero aquí marica el último".

Además, en otro momento de la charla en el que estaba hablando sobre su competitividad, el presentador le preguntó quién pedía perdón antes cuando se enfadaba con su chica, a lo que contestó con otra polémica respuesta: "Siempre soy yo. Ya sabes que con las mujeres no hay otra",

La intervención de Jorge Martín en El Hormiguero ha desatado una lluvia de críticas. "Anda la libertad de expresión, que risa", "No concibo tener frente a mí a alguien que diga eso y no recriminárselo, ya sea en privado o en tv" o "No puedo más con esta basura" han sido algunos de los comentarios que los usuarios de X (Twitter) han dedicado al momento.