Herrera reafirma su intención de presentarse a presidente de la RFEF y cree que hubo un "linchamiento absurdo" con Rubiales

El periodista Carlos Herrera parece mantener intacta su intención de presentarse a las elecciones para presidir la Real Federación Española de Fútbol, tal y como ha declarado este miércoles en un almuerzo organizado por el Círculo Empresarial de Málaga, donde fue proclamado "candidato a la presidencia de la Federación", y él mismo se refirió a Luis Rubiales como su "antecesor".

Herrera confesó que, la primera vez que anunció su pretensión de presidir la RFEF, lo hizo "medio en broma medio en serio", pero que al ver una gran cantidad de llamadas y mensajes de apoyo, la idea tomó forma. "Yo tenía poca confianza en mí mismo, pero me dije: a ver si esto puede ser verdad, e insistí y el teléfono se me empezó a llenar de amigos del mundo fútbol que me decían 'si estás en eso, tira para adelante, te echo una mano'", ha explicado.

El, por ahora, único aspirante manifiesto a presidir la Federación Española también ha repasado el caso de Jennifer Hermoso, alegando que a él nunca se le "ocurriría nunca coger a una señorita, por mucha confianza que tuviera, por el mentón y asestarle un inocente pico", como hiciera Rubiales en la ceremonia de entrega de medallas del mundial femenino.

El locutor considera que el expresidente de la RFEF tuvo una "conducta no procedente", aunque no cree que esta conducta sea merecedora de pena de cárcel. Luis Rubiales dimitió el 10 de septiembre después de que la Audiencia Nacional iniciara una investigación por posible agresión sexual y coacciones a Hermoso por el beso.

En la opinión de Herrera, el tema se habría "disparatado", porque ha habido "una utilización política de todo ello para hacer de una causa feminoide un acto inapropiado y convertirlo en un auto de fe exagerado e informativamente desmesurado". Cree que Rubiales "debería haber actuado con otra inteligencia emocional", aunque categoriza que "no se tendría que haber colaborado con un linchamiento" que califica como "absurdo".

El primer aspirante para presidir la RFEF ya ha establecido su línea electoral. Su oposición se deberá descubrir próximamente, pues los comicios se celebrarán en el primer cuatrimestre de 2024.